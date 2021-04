La reacción de Gloria Camila a las declaraciones de Rocío Carrasco sobre su adopción

Rocío Carrasco continúa desgranando su vida, capítulo a capítulo, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', una serie documental que a nadie ha dejado indiferente en las últimas semanas y que se ha convertido en un auténtico fenómeno social y mediático. Este domingo, además de recordar su dolorosa separación matrimonial de Antonio David Flores y el inicio de su relación sentimental con Fidel Albiac, la hija de Rocío Jurado ha hablado por primera vez de la adopción de Gloria Camila y José Fernando por parte de su madre y de José Ortega Cano.

Muy sincera, y con un destello de melancolía en su mirada, Rocío ha confesado que ella "estaba encantada con los niños" y ha desvelado que, aunque su madre tenía la faceta de la maternidad "cubierta", "José no" y con la adopción de esos niños "mi madre estaba muy feliz porque sabía que estaba haciendo muy feliz a José y a ella eso le bastaba".

Además, Rocío ha asegurado que, debido a la edad de la chipionera y el torero, "tenían que contar con alguien que firmase, que les respaldara si a ellos les sucediera algo para que los niños no quedaran desatendidos y yo fui quien firmó".

Esta mañana hemos podido preguntar a Gloria Camila qué le han parecido estas declaraciones de Rociíto sobre su llegada y la de José Fernando a su familia. Visiblemente cansada, y con la intención de "no decir nada", la hija de Ortega Cano no puede evitar que se le escape que no vio los capítulos 4 y 5 de la docuserie de su hermana. Muy sincera, la actriz confiesa que "me dormí", dejando claro que está centrada en la grabación de su serie y que las confesiones de Rocío no "le quitan el sueño".