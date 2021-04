Rocío Carrasco, sobre abandonar a su hijos: "A lo mejor me he equivocado"

La inexistente relación de Rocío Carrasco con sus hijos, Rocío Flores y David Flores es una de las preguntas que más gente mucho antes de que Telecinco comenzara la emisión de Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Pero aunque la hija de Rocío Jurado se ha abierto en canal y en los primeros capítulos dijo que le habían "robado a sus hijos en vida", no ha respondido a lo que muchas madres y no madres se cuestionan: cualquier cosa menos dejar a los hijos, le dicen.

En el cuarto episodio emitido este domingo, la mujer de Fidel Albiac, al ser preguntada de nuevo por ellos, ha reaccionado así: "¿No crees que con esa sobreprotección estabas desprotegiendo a tus hijos?", le han dicho. "Prefiero pensar que yo no he hecho daño a mis hijos... A lo mejor me he equivocado. Todo lo que he hecho se me ha vuelto en contra, está claro", ha contestado.