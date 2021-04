Así han puesto a Belén Esteban contra Antonio David los productores del documental de Rocío Carrasco

Belén Esteban siempre había defendido a Antonio David Flores y a su hija Rocío Carrasco en su guerra mediática contra Rocío Carrasco, llegando a calificar a ésta última de "mala madre". Ambos comparten representante, Agustín Etienne, y eso une.

Entre ellos había un vínculo más allá del de compañeros de programa. De hecho, en numerosas ocasiones, Belén Esteban ha salido en defensa de Antonio David criticando las actitudes de Rocío Carrasco tanto con él como con la niña. Y eso hizo que, en cuanto pudo, Rociito se vengara y le pusiera una demanda por o penal por revelación de secretos, delito que puede conllevar incluso pena de cárcel.

Pero tras la emisión del primer capítulo del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva todo cambió. El discurso de Belén Esteban dio un giro de 180 grados y pasó a posicionarse de manera radical con Rociíto. "Yo la creó" fue la primera frase que pronunció la Princesa del Pueblo tras verlo. Y a partir de ahí todo fueron halagos y complacencia con ella y rechazo para Antonio David.

Como ya contamos en Informalia, este cambio de opinión formaba parte del acuerdo de emisión de este documental: retirar las demandas a cadena, la productora de Sálvame y colaboradores del programa, a cambio de que remaran a favor de Rociíto. Gracias a esto, Rocío Carrasco le quitaba dicha demanda, cuya vista se celebró hace apenas un mes.

Pero claro, es muy difícil mantener un papel a lo largo del tiempo sin que se te escape lo que piensas realmente. Y eso es lo que le ha ocurrido a la Esteban. Por mucho que se esfuerce, no siempre se puede estar mostrando una opinión que no es la real y al final se lía. Así, en determinadas ocasiones, no solo se ha posicionado a favor de la niña (Rocío Flores), sino peor aún: ha defendido el papel de Olga Moreno y ha alabado su papel como verdadera madre de Rocío Flores, algo por lo que no pasan Fidel Albiac y su mujer.

"Yo entiendo que es durísimo para Rocío Carrasco, y te juro que me pongo en su papel y hasta me emociono, que tú tengas dos hijos y la situación esté así. No tengo derecho a decirle a Rocío ni a ninguna madre que es mala madre. No tengo derecho, y eso es lo que me reconcome. Pero para mí han jugado sucio las dos partes. Y para mí Rocío es una desgraciada por la vida que ha tenido y sé también el sufrimiento que tendrá, pero madre no es la que pare, madre es la que cría y donde hay un cariño, para mí", dijo con todas las letras Belén Esteban.

Cuestiona el papel de Rocío como madre

Ésta es solo una de las declaraciones que Belén ha vertido en las que cuestiona el papel de Rocío Carrasco. Algo que los directivos de La Fábrica de la Tele, productores tanto de Sálvame, como del documental, no se pueden permitir. Y se lo han hecho saber. Según ha podido confirmar Informalia, la Esteban ha recibido un toque de atención de sus jefes y le han recordado cuál debe ser su opinión puesto que forma parte del acuerdo que ella misma aceptó.

Desde La Fábrica de la Tele necesitan asegurarse de que esto no se vuelva a repetir. Saben el poder que tiene Belén Esteban sobre la audiencia y no pueden arriesgarse a más deslices. Pero, como no confían en que la ex de Jesulín vuelva a decir algo que no debe sin darse cuenta, la mejor manera de asegurarse es ponerla en contra de Antonio David de forma natural. Y así lo han hecho.

Este martes, se sacaron de la chistera una historia sobre el ex guardia civil con la que Belén se cabreó. Delante de toda la audiencia la dejaron claro el feo que Antonio David había tenido con ella las pasadas Navidades. La hicieron ver que regaló una exclusiva botella de champán francés de más de 200 euros a varios de sus compañeros y a ella no. Además, le dijeron que le habían preguntado que por qué a ella no se la regalaba y que respondió con cierto despreció. "Si Belén quiere un buen champán que se lo compre ella", explican que dijo Antonio David. Y para asegurarse, le dejaron bien claro a la Esteban que a ella no se la regaló porque ya la tenía de su lado. Su cara lo decía todo. Belén no paraba de repetir: "Lo flipo, con lo que yo le he defendido a él y a la niña". Ya estaba hecho: misión cumplida.