Antonio David Flores encuentra apoyos inesperados frente a tsunami de la entrevista de Rocío Carrasco

En estos días de tormenta mediática, Antonio David Flores, abatido por su despido de Telecinco, asediado en las redes sociales, vilipendiado por figuras públicas y por políticos, encuentra apoyos donde no se los esperaba, entre ellos los del periodista Federico Jiménez Losantos quien, desde su programa de Esradio, lanza un aviso contundente: "Rocío, no te creo".

Y ataca a la hija de Rocío Jurado con un "eres como Paquirrín, una malcriada", calificando el documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva como "basura totalitaria y manipulada". Losantos recuerda, igualmente, que "existe un sobreseimiento provisional en la demanda por maltrato contra Antonio David Flores".

María Patiño es de las pocas compañeras de Antonio que no arremete contra él y que alude a que "es un arma muy peligrosa sentenciar a alguien cuando no lo ha hecho la Justicia.. Yo no creo, yo compruebo".

Otra periodista, Beatriz Cortázar, hace la siguiente disquisición sobre Rociito: "Sigo sin entender lo más importante de todo, la cesión, el olvido o el no querer enfrentarse y luchar por unos hijos".

El presentador de televisión José Manuel Parada afirma que "nos estamos cargando la presunción de inocencia, las cosas hay que demostrarlas, y parece ser que en los juicios no se han demostrado. La televisión que más ha llamado a Rocío mala madre, ahora está de su parte".

Si algunas políticas, como la ministra podemita Irene Montero, se han decantado claramente al lado de la Carrasco, otras, como Macarena Oltra, diputada de VOX, remite a la presunción de inocencia: "Es una absoluta vergüenza la justicia paralela. Recordemos que el señor Flores tuvo un proceso judicial donde pudo dirimir todos los hechos que, ahora, la señora Carrasco está reproduciendo en los medios de comunicación y que concluyó con el archivo de las actuaciones penales". Y solicita a Antonio David que "ejerza todas las acciones penales oportunas para que su honorabilidad no quede en entredicho. Es una vergüenza cuando hay unos hijos por medio".

Pero los mayores apoyos los encuentra Antonio David en su familia, su esposa Olga y sus hijos. Los dos mayores, David y Rocío, nacidos durante su matrimonio con Rocío Carrasco, abandonaron la casa materna para vivir con su padre.

El pasado 19 de marzo, dos días antes de que se iniciara la emisión del documental de su progenitora, Ro felicitaba efusivamente a Antonio David en las redes sociales con motivo del Día del Padre. Son uña y carne, ella siempre posicionada en favor de su padre, desde que decidió romper todo vínculo con su madre. Dolida y muy afectada por la situación, Ro dice que no quiere hablar para no formar parte de tanta polémica. Pero en sus palabras se nota claramente su posicionamiento.

En el caso de Olga, su apoyo es fundamental. Hasta el punto de que, en estos días, no tiene claro si dejará solo a su marido para concursar en Supervivientes. Aunque la penalización que conllevaría su renuncia es muy alta.

Amador Mohedano opina que "debemos tener mucha prudencia, porque este tema es muy delicado en todos los sentidos. Me parece bien que mi sobrina hable, pero hace mucho daño a sus hijos. Cosas feas hemos visto en las dos partes de esta historia. Yo me posicionó al lado de Antonio David, que es un padrazo. Discusiones las ha habido en todos lados y las películas con Oscar son mentira".

También José Ortega Cano siente un enorme cariño hacia Flores, conoce perfectamente su labor como buen padre y nunca vio actuaciones de maltrato contra la hija de quien fuera su esposa hasta su muerte: "No he tenido ocasión de ver a Antonio David en situaciones de maltrato, por lo que creo que es un buen padre y un buen hombre".