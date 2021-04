Jaime de Marichalar disfruta de un paseo en solitario

Jaime de Marichalar siempre ha permanecido en un segundo plano, sobre todo cuando se hace pública su separación con la Infanta Elena. Aun así, muchas veces hemos sido testigos del amor tan grande que siente hacia sus hijos y las veces que los tres han disfrutado juntos de un plan de lo más familiar.

En esta ocasión no se trata de un plan junto a sus hijos, sino de uno solitario, ya que nos hemos encontrado al padre de Victoria Federica y Froilán por el centro de Madrid dando un paseo con un look de lo más elegante. El exmarido de la Infanta Elena salió a dar una vuelta de incógnito para no ser reconocido por la capital y lo cierto es que consiguió pasar desapercibido entre todas las personas con las que se cruzó.

Siempre con su mascarilla obligatorio, Jaime de Marichalar se ha dejado ver en Madrid dando un paseo y disfrutando de las buenas temperaturas que ha habido estos días. Ni rastro de sus hijos, de los cuales se ha hablado mucho en los últimos meses por la actitud tan irresponsable que han tenido en la pandemia.

Victoria Federica ha sido duramente criticada por saltarse el toque de queda y dejarse ver sin mascarilla en pleno centro de Madrid. Froilán, en un segundo plano, ha aparecido en varias ocasiones contadas rodeado de amigos y disfrutando de la noche madrileña sin tener conocimiento de la Covid.