Marta López tiene pánico a tirarse del helicóptero de Supervivientes

Tiene pánico a las alturas y teme que llegue el momento de tirarse desde el helicóptero del concurso cuando llegue a la isla. Marta López ha pedido a los responsables de Supervivientes que el aparato baje su altura a la hora de lanzarse al mar.

Le causa más miedo ese momento que el encuentro con Alexia Rivas, la reportera que le quitó su novio, Alfonso Merlos, rompiendo lo que parecía una bonita historia de amor.

Marta llega al reallity sin novio, ni ganas de tenerlo, y algo escarmentada tras sus últimos fracases sentimentales. En cuanto a Alexia, Marta, que afirma que no la conoce personalmente, considera que no se le ocurre tener con ella un enfrentamiento continuo en la isla, pero que si le buscan las cosquillas plantará cara y no se dejará pisar por nadie. Reaños no le faltan, y no es de las que se queda quieta echando mano de amplias tragaderas. Todo lo contrario.