Irene Montero había visto el documental de Rocío Carrasco, pactó y programó sus intervenciones y puso en marcha una campaña en las revistas del corazón

Irene Montero tenía perfectamente preparadas y concertadas sus intervenciones en Telecinco a favor de Rocío Carrasco, tanto el tuit que envió nada más emitirse la primera parte de la entrevista con la mujer de Fidel Albiac como su entrada en Sálvame al día siguiente. Pero hay más: la semana anterior al estreno del docudrama en la cadena de Paolo Vasile, desde el ministerio de Igualdad se puso en marcha una campaña de publicidad institucional que incluye páginas en las revistas del corazón contra la violencia de género. No tendría nada de extraño si no fuera porque coincide justamente con los días previos y posteriores a la emisión de la primera entrega del espacio de Telecinco, porque se preparó y contrató todo antes de la emisión, y porque no había ocurrido antes desde que la pareja de Pablo Iglesias está al mando de esa cartera del Gobierno.

La cuestión es que publicaciones como Lecturas, Semana o Diez Minutos salieron con estas publicidades, pagadas por los presupuestos que maneja Irene Montero, cuatro días antes del estreno de la entrevista; y la semana siguiente, tras la primera emisión, recibieron otra página de Igualdad.

¿Se acuerdan ustedes de aquella afirmación de Jorge Javier Vázquez: "Este programa es de rojos y maricones"? ¿Y de la cantidad de veces que desde Sálvame han apoyado las políticas y los discursos de Podemos y sus líderes? Pues esto no fue más que la antesala de la propaganda que desde La Fábrica de la Tele hacen a menudo de los aliados de Pedro Sánchez.

"El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", decía la ministra de Igualdad.

Entre el grupo que lidera Pablo Iglesias y la productora de Sálvame, Socialité y el documental de Rocío Carrasco hay una especie de joint venture que ha culminado con una estrategia común con la emisión del docudrama por capítulos titulado Rocío, contar la verdad para seguir viva.

A nadie se le escapa que la ministra de Igualdad Irene Montero está utilizando este documental de forma partidista para hacer campaña. Ya lo hizo durante el estreno lanzando varios tuits a favor del testimonio de la la madre de Rocío Flores y calificándola de víctima de violencia de género. Pero los jueces nunca han sentenciado a Antonio David Flores en ninguno de los procesos donde fue acusado por la hija de Rocío Jurado.

Al día siguiente de la emisión de las primeras dos entregas de la entrevista disfrazada de documental y de la publicación de esos tuits, la ministra entró en directo en en el magacín vespertino de la principal cadena de Mediaset a través de una videollamada para mostrar su posición al respecto a favor de la víctima Rocío Carrasco, y mostrando al ex guardia civil como un maltratador, lo que le ha ocasionado que varias asociaciones le hayan puesto una denuncia frente a Bruselas por vulnerar la presunción de inocencia de Antonio David. Pero, sobre todo, aprovechó ese protagonismo en un programa de máxima audiencia afín a sus ideales para hacer campaña de su ministerio y su formación política.

Este martes, el Ministerio de Igualdad emitía una nota de prensa a los medios donde informaba de que tras la emisión del documental de Telecinco se habían incrementado en un 42% las llamadas al 016 sobre violencia machista.

En los mentideros políticos se dice que todo esto no ha sido fruto de la espontaneidad de la ministra Montero. Según deslizan a Informalia miembros de distintas fuerzas políticas, todo esto forma parte de una estrategia conjunta que La Fábrica de la Tele ha desarrollado con la connivencia de Fidel Albiac y Rocío Carrasco para involucrar a Podemos y a la ministra Montero con el objetivo de que desde el Gobierno se impulse la reapertura del caso.

Fuentes de la productora del docudrama confirman que la ministra Montero había visto el documental antes de su difusión y que los tuits que publicó durante la emisión estaban ya definidos y acordados, así como su intervención en Sálvame. Tanto la semana previa a la emisión del documental como la de su estreno, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Igualdad, tenía cerrada la inserción de publicidad sobre violencia de género en las distintas revistas del corazón, algo que no habían hecho hasta ahora.