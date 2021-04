Lara Álvarez, emocionada, parte para Honduras junto a los concursantes de Supervivientes

Lara Álvarez ha puesto rumbo a Honduras confesando que tiene: "Todas las ganas del mundo". De hecho, hemos visto a la presentadora muy emocionada, tanto que le preguntaba a la prensa que se encontraba en las inmediaciones si habían visto ya a los participantes: "Ya habéis visto a los chicos ¿no? ¿Habéis podido verlos?".

La presentadora nos ha desvelado que no ha podido hacer una despedida como en otras ocasiones por las restricciones de la pandemia, pero tiene mucha motivación porque va a ser una edición muy especial: "No, pero bueno, me voy con muchísimas ganas, creo que va a ser un año muy especial, pero deseando que ellos lo disfruten y que los espectadores también, que no tengo ninguna duda".

En cuanto a las novedades de la isla, Lara no ha confesado que: "Sorpresa, hay muy buenas noticias, creo que vamos a arrancar de una forma espectacular, va interactuar muchísimo el helicóptero", eso sí: "Voy siempre con muchísima emoción, la emoción es la del primer día".

Lo que parece que no le ha gustado nada a Lara Álvarez son las informaciones que han salido publicadas que aseguran que ya tiene un nuevo amor: "Sí, soy la mujer que más novios tiene porque la palabra amigos es algo que no manejáis, pero bueno, la aprenderéis pronto". Aunque no esté enamorada, asegura que las ganas de encontrar el amor: "Siempre están, el amor es lo más bonito del mundo".