Sonsoles, la supuesta amante de Antonio David Flores, rompe su silencio y desmiente a Rocío Carrasco

Durante estos días el nombre de Sonsoles resuena con fuerza. Se trata de la supuesta amante que tuvo Antonio David Flores cuando estaba casado con Rocío Carrasco. Mediaset la ha localizado días después de los últimos testimonios de Rociito y estas han sido sus palabras al respecto.

La misteriosa mujer, que a día de hoy está casada, y tiene dos hijos, ha hablado en exclusiva para Ya es mediodía. Eso sí, lo ha hecho detrás de cámaras y para uno de sus periodistas.

"Mira yo es que no voy a hablar absolutamente nada, es una historia de hace muchos años Esto me está viniendo grande. Yo no estoy metida en este mundo y de verdad yo no", manifestó.

El periodista insistió y le sacó algo de información: "Yo entiendo que tú tengas que preguntar muchas veces pero pero es que ya ya lo dijo ella, María Patiño".

Hacía referencia a las palabras de la presentadora de Socialité, que contradijo la versión que dio Rociito en su docu drama: "Jamás Rocío Carrasco vio besándose a Sonsoles con Antonio David. Ella sospechaba". Tal y como contó Rosa Benito este martes, Sonsoles ya habló de lo ocurrido hace años en el desaparecido ¿Dónde estás corazón? y nadie la creyó.

El programa de Ana Rosa ha visto una foto de la misteriosa Sonsoles y la definen como una "belleza". Han informado que en 2007 conoció a un futbolista de Gijón, con el que se mudó hasta allí y formó una familia.

En su documental, Rocío Carrasco aseguró que pilló a Antonio David besándose con esta misteriosa mujer detrás de la barra de un bar mientras estaba embarazada de David. Al mismo tiempo, acusó a su prima, Chayo Mohedano, de tener constancia de la infidelidad y ocultárselo.