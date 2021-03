"Solía culpar a la marihuana": los problemas de memoria de Michael Douglas a sus 76 años

Michael Douglas no pasa por su mejor momento. A sus 76 años, el legendario actor de Hollywood ha desvelado que ha empezado a perder la memoria. Para evitar que vaya a más, el marido de Catherine Zeta-Jones (51) está "investigando" lo que le ocurre.

"A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo... no tanto. Lo estoy investigando", ha desvelado esta semana en una entrevista a AARP.

El protagonista de Instinto básico relacionaba estos problemas a su consumo de marihuana en el pasado: "Antes solía culpar a la marihuana. Pero tengo algunos amigos que han estado fumando tanto tiempo como yo y ellos tienen memorias fabulosas, así que no creo que ese sea el problema".

Los excesos de sobra conocidos del actor también pasaron factura en su hijo Cameron (42), que cumplió más de siete años de condena por delitos relacionados con el tráfico y el consumo de drogas. A sus hijos con Zeta-Jones, Carys de 17 años y Dylan de 20, trata de inculcarles otros valores.

"Fue duro, tener que protegerme a mí y a mi familia y decirle a mi hijo mayor que si sentía que me estaba alejando de él era porque lo estaba haciendo, porque tenía miedo de que se matase o de que matara a otra persona. Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Requiere de mucha dureza, pero llegados a un punto, no te queda más remedio que serlo por tu hijo", ha manifestado al respecto.

Por otro lado, ha asegurado que mantenerse activo le ayuda a sobreponerse. Su último trabajo, la serie El Método Kominsky, cuya tercera temporada ya se ha estrenado: "El trabajo te mantiene firme y alerta. Por supuesto, estos días cada vez que voy al set de rodaje me doy cuenta de que soy el tipo más viejo. ¿Dónde se ha escapado el tiempo? Pero me encanta todo el proceso; no estamos haciendo cirugía cerebral, sino espectáculo".

No es el único problema de salud que Douglas ha enfrentado en los últimos años. En 2016 superó un cáncer de garganta tras ocho semanas de radioterapia y quimioterapia.