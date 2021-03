Fabiola Martínez no está conforme con el reparto de Bertín y no descarta volver a enamorarse: "No estoy cerrada a nada"

Fabiola Martínez ha hablado sin reparos de su divorcio con Bertín Osborne. La venezolana y el cantante mantienen una relación bastante cordial tras la separación, especialmente por el bien de los dos hijos que tienen el común. Tanto es así que el presentador desea que la modelo se lleve más parte de la que le corresponde en el proceso de la separación de bienes.

La madre de Kike y Carlos ha hablado de cómo están las cosas a través de la revista Hola, aunque según el semanario no ha recibido ninguna compensación económica por ello.

"Una vez que dimos el paso, lo más difícil era decírselo a la familia. En eso Carlos - a Kike se lo dijimos de otra forma - me sorprendió mucho, me dijo que él se lo imaginaba porque no nos veía que estuviéramos bien y eso me relajó mucho porque era la confirmación de que estábamos dando el paso correcto. Si hubiéramos llegado a una situación límite, habría sufrido todo el mundo y también nosotros", ha asegurado.

Así las cosas, ha desvelado el punto en el que se encuentra su divorcio: "Es de mutuo acuerdo, pero él quiere hacer unas cosas, en cuántos a temas económicos y yo otras, y al final, eso lo retrasa. Él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí eso me hace sentir en un compromisos y yo no quiero tener ese vínculo. Que lo haga por sus hijos", ha manifestado.

De esta forma, no quiere nada que sienta que no le corresponde: "Cuando más sienta que le debe, porque él me dé porque me quiera ayudar, más comprometida me voy a sentir en devolver ese agradecimiento. Y no quiero tener ese vínculo (...) "La parte económica, en nuestro caso, es la más simple porque está todo muy claro: la pensión para los niños y cualquier otra cosa que acordemos".

Sus planes son los de llegar a un acuerdo antes de verano para poder preparar la mudanza cuando los niños acaben el curso escolar. No tiene intenciones de quedarse en la casa familiar de Madrid: "No quiero tener ese vínculo de dependencia y, por eso, busco un piso que yo me pueda permitir pagar y en el que también vivan mis padres, que dependen de mí".

Por parte de Bertín, aseguró que tras su divorcio se cortaba la coleta. Ella piensa de forma contraria: "No estoy cerrada a nada, pero tampoco estoy desesperada. Esto es algo que me molesta mucho, como el feminismo, que parece que, si no tienes pareja pegada a tu vera, no estás completa, te falta algo y es no es así. No sé si voy a estar acompañada en el futuro, pero ahora estoy acompañada conmigo misma y me encuentro fenomenal. No tengo que rendir cuentas ni incluir a nadie en mis planes".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez están rehaciendo sus vidas tras haber anunciado su separación el pasado 17 de enero. El presentador continúa con su programa en Canal Sur, El Show de Bertín, mientras prepara su regreso musical. Vive en Sevilla pero sus visitas a Madrid para ver a sus hijos y por motivos de trabajo son constantes.

Fabiola, por su parte, está cursando un máster de Coaching de Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística, conocimientos que podrá aplicar a la presidencia de la fundación que ambos crearon para ayudar a niños con parálisis celebrar. También se dedica al sector inmobiliario desde hace tres años, algo que desveló recientemente.