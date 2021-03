Rosa Benito saca las uñas por Chayo Mohedano tras las acusaciones de Rocío Carrasco: "Jamás ha traicionado a nadie"

Dos días después de la emisión de los nuevos capítulos del docu drama de Rocío Carrasco, Rosa Benito se ha pronunciado acerca de sus últimos testimonios. Rociito aseguró que su prima, Chayo Mohedano, sabía que Antonio David Flores la estaba engañando con otra mujer y no le contó nada.

Lea también: Antonio David Flores denuncia a Rocío Carrasco por no pagar la pensión de su hijo David

"Mi hija jamás ha traicionado a nadie, de hecho ya no mi hija, ninguno de sus primos Para hacer un reality no puedes contar mentiras y cosas que no son ", ha asegurado la cuñada de Rocío Jurado en Ya es mediodía este martes.

Rosa Benito lamenta las acusaciones de Rocío porque según ella, su hija siempre ha apoyado a su prima: "No solo estaba mi hija sino que estaban mis hijos y allí no pasó eso... Mi hija Rosario ha demostrado que ha estado con ella hasta el último momento, de hecho fue la única que fue a la boda".

Lea también - Rosa Benito empatiza con Rocío Carrasco y recuerda su intento de suicidio: "Yo también intenté un día dormir"

En cuanto a la infidelidad de Antonio David con una mujer llamada Sonsoles, ha asegurado que Carrasco está contando las cosas que sucedieron en aquel bar de otro modo: "Lo único que es verdad es que mi hija le da el teléfono. Mi hija está trabajando en el bar para sacarse un dinerito en verano Cuando cuenta que se va sola a casa, eso no es verdad. En la puerta hay un coche de caballos, que es Curro, pobrecito que ya no está, y los llevaba a todos".

Así las cosas, piensa que Rociito se contradice en algunos aspectos: "Va todas las noches al Brisa, todas las noches. Si yo sé que mi marido tiene relación o le gusta Yo lo último que hago es ir al Brisa. Me voy a otra discoteca, me voy a otro sitio pero yo no voy a ir sabiendo que hay algo. Que es verdad que tuvo algo, sí, que se descubrió, sí Pero esta niña fue a Dónde estás corazón y no la creyó nadie. A contar su historia con David y no la creyó nadie, ¿por qué ahora sí la creen?", ha apostillado.

Lea también - Chayo Mohedano apoya a su prima, Rocío Carrasco, tras sus desgarradores testimonios: "No juzguemos sin saber"

Por último, ha vuelto a sacar las uñas por su hija: "Mi hija Rosario no se lo merece, pero mi hija tiene la conciencia muy tranquila después de esto hay una Navidad, hay un verano, va a bodas juntas Habrá que preguntarle a ella y saber por qué le ha hecho esto a una persona que no se lo merece", ha sentenciado.

Benito también ha negado que su ex marido, Amador Mohedano, se llevase un dinero por la exclusiva de la boda entre Rocío y Antonio David. También ha negado que la traicionara dando el chivatazo del lugar donde celebraban su luna de miel.