Beyoncé sufre un robo por valor de un millón de dólares: los enseres personales que le han sustraído

Beyoncé se llevó un gran susto. La artista sufrió un millonario robo hace aproximadamente un mes. Fueron saqueados tres de los almacenes que tiene alquilados en Los Ángeles para guardar algunos de sus enseres y otros asuntos.

TMZ señala que el suceso se produjo a comienzos de marzo, aunque la información no ha trascendido hasta esta semana. El diario informa que los ladrones se llevaron objetos cuyo valor supera el millón de dólares.

Lea también - Del explosivo look de Beyoncé a las transparencias de Dua Lipa: los estilazos de los Premios Grammy

Entre las pertenencias de la cantante de If I were a boy se encuentras vestidos de grandes firmas, bolsos no menos ostentosos, juguetes de los pequeños Sir, Rumi y Blue y varias fotografías personales con un gran valor sentimental.

Además, han aclarado que los delincuentes cometieron su delito durante dos veces en la misma semana y que todavía no han sido identificados por las autoridades de la ciudad de las estrellas. Los almacenes donde la artista guardaba sus pertenencias estaban alquilados por su compañía de producción.