Mila Ximénez: lo que nos cuentan sobre su estado de salud

Quiero creer que la noticia que llega a mis oídos es un rumor incierto, que mi querida Mila Ximénez no ha perdido las ganas de vivir, que ese cáncer que le quema por dentro no será un obstáculo irreversible en su existencia. Que sigue aferrada a su fortaleza y su optimismo

Pero me dicen desde su entorno que "ya no puede más, ve que su lucha contra el cáncer es tan dura que se le pasa por la cabeza tirar la toalla".

Cuentan que está perdiendo la esperanza al contemplar que su estado no evoluciona como desearía. Es triste, pero real. "Y ni el cariño de todos los que la queremos sirve de esfuerzo añadido en esta lucha tan desigual", se lamenta una persona que la adora. La última vez que nuestro informante pudo comunicarse con ella fue por Whatsapp. "Estoy cuidándome mucho. Lo peor son los ciclos de quimioterapia, que no me puedo mover", contaba con cariño.

Se rumorea que este miércoles podría salir en una revista una entrevista exclusiva con ella donde manifiesta su desasosiego y confirma sus miedos.

Es sintomático que los mensajes de apoyo y cariño de sus amigos, desde Belén Esteban, a María Patiño y otros compañeros se hayan intensificado en estas últimas semanas, sobre todo desde que la ex de Manolo Santana contara que estaba a la espera del resultado de unas pruebas importantes y que sería entonces cuando decidiera seguir o no con su tratamiento médico.

"Prefiero creer que ha optado por la primera opción. De lo contrario saltarían en mi interior todas las alarmas", confiesa un buen amigo de Mila.

Hace pocas semanas nos sorprendía con estas duras palabras: "He pasado un mes fatal, no puedo más", admitía con más coraje que fuerza vital. A esas declaraciones se unían otras anteriores igual de dramáticas: "No quiero seguir viviendo así, no vives, es horrible, estoy asustada. Tengo fuerza, pero cada vez me cuesta más sacarla y levantarme. Y si tengo que morirme, quiero hacerlo bien, y si me dicen que esta enfermedad va para largo se acabó el tratamiento", decía la periodista sevillana. "A los setenta años es súper educado morirse, una edad muy elegante", repetía con su retranca eterna. Mila cumple 69 el 21 de mayo.

La andaluza cambiaba sin embargo el mensaje de optimismo y se sumergía en otro más pesimista que alarmaba a los que confiamos en su recuperación. Como recordarán nuestros lectores, a Mila le diagnosticaron un cáncer de pulmón que afectaba también al hígado y otras partes de su cuerpo.