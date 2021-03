La confesión de Kiko Hernández sobre sus dos hijas para dejar en mal lugar a Antonio David Flores

Kiko Hernández es uno de los contertulios que no quiere saber nada de Antonio David Flores tras las acusaciones de malos tratos de Rocío Carrasco. El domingo comentó los nuevos testimonios de la hija de Rocío Jurado desde Mediaset y durante un momento del programa rompió su hermetismo y habló de sus dos mellizas, Abril y Jimena, que nacieron en 2017 mediante gestación subrogada en Estados Unidos.

En Rocío, contar la verdad para seguir viva rescataron unas declaraciones de Antonio David ante los reporteros en las que, tras el nacimiento de Rocío Flores, decía que no cambiaba pañales porque "eso es cosa de chicas". Aclaraba que de esa tarea se encargaban Rocío o la chica que tenían empleada.

Estas palabras mosquearon y mucho a Kiko. "Doy gracias por no ser compañero de Antonio David. Este señor dice que no ha cambiado en su vida los pañales a sus hijos. Que eso es de chicas. Yo hoy me he ido a las diez de la mañana, he vuelto a las seis de la tarde, hemos estado en el campo, y he cambiado como dos tres pañales a cada una. ¿No las sacaba nunca a pasear?", añadió entonces.

En 2019, Kiko 'protegió' la intimidad de sus hijas mediante un comunicado a través de su equipo legal: "Las dos hijas, menores de edad, tienen el mismo grado de protección que cualquier otro menor, independientemente que su padre sea una persona conocida en los medios, por su trayectoria profesional", decía el escrito remitido por el contertulio de Sálvame.

Hernández avisó entonces de que "no va a permitir ningún seguimiento ni acoso ni persecución de reporteros, fotógrafos o cámaras cuando esté acompañado de sus hijas", y recuerda que "es Doctrina del Tribunal Constitucional que siempre y, en todo caso, prima el interés de los menores sobre el derecho a la información".

Antes de esto, había dado detalles de su paternidad a través de algunas revistas y de su programa. "La madre de mis hijas es guapísima", dijo desde una portada antes de que las bebés llegaran. "Vendo el chalé por mis hijas", afirmaba en la misma publicación en otra exclusiva. "Kiko Hernández nos presenta a Abril y Jimena", rezaba la portada del semanario en el que colabora Kiko cuando fue padre.