Amador Mohedano responde furioso a Rocío Carrasco: "No me llevé ni un céntimo de la boda"

Amador Mohedano quedó mal parado este domingo por los nuevos testimonios de su sobrina, Rocío Carrasco. La hija de 'La más grande' lo tachó de traidor por haberse embolsado parte del dinero de la exclusiva de su boda. También por haber vendido a un paparazzi las fotos de su luna de miel con Antonio David Flores.

El hermano de Rocío Jurado está furioso tras sus afirmaciones. Le ha confesado a Pepe del Real que tiene en su haber un documento que prueba que él no ganó nada por la ceremonia: "Hasta ahora no había pedido nada para aportar, pero ayer le llega un documento que acredita que él no se llevó ningún dinero de la boda", ha contado el periodista este lunes en El programa de Ana Rosa.

Lea también - Amador Mohedano aparca los ataques y ahora defiende a Rocío Carrasco: "He descubierto muchas cosas que desconocía"

Así las cosas, el ex de Rosa Benito está preparado para demostrar su inocencia cuando considere oportuno: "Cuando toque sacará este papel para demostrar que es inocente y que no se llevó ni un céntimo".

Horas antes de que se emitiesen los capítulos 2 y 3 de este documental, Amador entró por teléfono en Viva la vida para defenderse de las acusaciones que le podían caer: "Nunca en la vida he vendido a mi sobrina. Si alguien tiene algo que decir que lo demuestre. Yo de mi sobrina no me he llevado un duro jamás", manifestó.

En la misma línea, aseguró que está muy tranquilo: "No tengo miedo de nada. Cuando he hablado cosas de mi sobrina es porque me he sentido traicionado", sentenció al respecto.

Lea también - El golpe bajo de Rocío Flores a Rocío Carrasco tras sus nuevos testimonios: manda su apoyo a Olga Moreno

En los últimos capítulos, Rociito no solo volvió a acusar a Antonio David Flores de malos tratos sino que también le lanzó este dardo a Amador. Otra familiar, su prima Chayo Mohedano, tampoco quedó bien parada. Según ella sabía que Antonio David le era infiel mientras estaba embarazada de su segundo hijo y no le dijo nada.