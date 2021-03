Kiko Hernández a una compañera en televisión: "Me levanto y te pego dos hostias"

Muchos de los hechos que rodean el relato de Rocío Carrasco que marca casi la totalidad de la programación de Telecinco estos días tuvieron lugar alrededor de hace dos décadas, cuando continuaron o comenzaron a producirse los supuestos malos tratos de Antonio David Flores a la madre de Rocío Flores. Por aquel entonces, el ex guardia civil era uno de los colaboradores estrella del espacio más visto de entonces, el que presentaba Javier Sardá bajo el título de Crónicas Marcianas.

Precisamente por aquellos días, también en Mediaset, empresa dirigida por el mismo Paolo Vasile que sigue en su puesto, se emitían a diario debates acalorados entre personajes como el propio Antonio David y otros profesionales del griterío. Uno de aquellos energúmenos mediáticos, Kiko Hernández, convertido hoy en presentador ocasional de la cadena, adalid de la moralidad y las buenas formas, maltrataba con un lenguaje ordinario, agresivo y muy violento a una mujer, una de sus compañeras de espacio. Es solo un ejemplo pero hay centenares de ellos.

Avisamos del que el lenguaje utilizado por Kiko Hernández puede herir la sensibilidad de los lectores pero no podemos expresar la crudeza y contundencia de su ataque sin reproducir sus frases de forma literal.

"Sonia pone el coño a los famosos en su cama y viene a a los platós a cobrar", comienza diciendo Kiko Hernández a la ex gran hermana Sonia Arenas en público durante un debate que tuvo lugar en Telecinco, en concreto en Crónicas Macianas, el programa presentado por Javier Sardá y en el que por cierto también trabajó Antonio David Flores. "Eso es venir a cobrar a un plató de televisión por un polvo", decía quien es hoy uno de los catedráticos de ética de Sálvame y otros programas de la cadena que ya entonces pilotaba Paolo Vasile.

"Me levanto y te pego dos hostias", le dice literalmente Kiko Hernández a su interlocutora cuando ella trata de contestar con sus argumentos a los insultos del otro gran hermano. "¿Sabes lo que pasa? Que a mí no me gustan las pollas tanto como a ti, que esos dientes se te habrán caído de algún pollazo", se explaya el caballero. "¡Pero qué guarra eres!", decía Hernández a Sonia Arenas, con unas rodilleras que llevaba preparadas, lo cual prueba que las palabras del contertulio no fueron fruto de un calentón del programa porque se había tomado la molestia de comprarlas y hacerse con ella para decirle esto: "Te doy estas rodilleras para que las pongas cada vez que te bajes a chuparlas" le dijo literalmente.

Sonia Arenas (Granada, 23 de junio de 1976) fue la primera expulsada de Gran Hermano 4, la edición que siguió a la que lanzó a la fama al propio Kiko Hernández. Después, la andaluza apareció en diversas revistas y programas de televisión contando supuestos romances con famosos, uno de ellos, bastante sonado, con Bertín Osborne, que siempre negó haber tenido relación con la participante en el reality de Telecinco.

Enorme defensor de la mujer: pic.twitter.com/rLQ8dxUpOV — Groucho (@Groucho22922139) March 28, 2021

Crónicas marcianas fue emitido por Telecinco entre 1997 y 2005. Estaba dirigido y presentado por Javier Sardá. Paolo Vasile fue nombrado en 1999 consejero delegado de la cadena privada.

Javier Sardá se ha pronunciado sobre el testimonio de Rocío Carrasco en su documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. El presentador, que llevó a Antonio David Flores como colaborador a Telecinco, cadena en donde el ex guardia civil ha estado 20 años, con apariciones intermitentes, manifestó no tenía "ninguna duda" de que Rocío Carrasco había sufrido maltrato por parte del que fue su marido. Sardá dijo que su ex compañero "trató fatal y maltrató psicológicamente, y no sé si físicamente", a Rocío Carrasco: "Segurísimo", repitió en una entrevista de radio con determinación. "Tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas. A ella la conozco de haberla entrevistado varias veces en la radio. Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno", explicó. "En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se haya producido", añadió.

Después, Sardá se retractó asegurando que sus afirmaciones fueron "muy desafortunadas" y que no hay ninguna sentencia "que especifique" que esos hechos ocurrieron, dando una oportunidad a la presunción de inocencia del presunto maltratador.

Kiko Hernández, a diferencia de Antonio David Flores, no solo sigue trabajando en Telecinco sino que es una de las estrellas de la cadena de Paolo Vasile, hasta el punto de presentar programas propios o como sustituto de Jorge Javier Vázquez.