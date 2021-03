La reacción de la madre de Antonio David al embarazo de Rocío Carrasco: "El niño te lo ha hecho él no tú con el dedo"

Rocío Carrasco desveló en los nuevos episodios de su documental la vergüenza que le hizo pasar su ex suegra cuando le dijo el nombre que pensaba ponerle a su primer bebé. Las desagradables palabras de la madre de Antonio David Flores se le quedaron marcadas de por vida.

La madre les preguntó qué nombres barajaban para su hijo. Si era niña tenían claro que le querían poner Rocío. Si era niño, Rocíito se decantaba por Pedro Juan. Pedro por su padre, Pedro Carrasco (que curiosamente también se llamaba Pedro Juan) y Juan por su abuelo paterno.

A la madre del ex contertulio le molestó que el nombre de Pedro fuera antes que el de Juan y así se lo hizo saber. . "Su madre me dijo: "Juan Pedro porque el niño te lo ha hecho mi hijo no te lo has hecho tú con el dedo", le habría espetado, según desveló este domingo la propia Rocío.

La hija de 'La más grande' no daba crédito a sus palabras: "Lloré de vergüenza porque me parecía que viniendo de una señora que iba a ser el padre de mi hijo me parecía una cuestión irrespetuosa".

A raíz de este episodio, se desencadenó una nueva guerra con Antonio David: "Él me dijo que si me parecía normal llorar, que cómo se me ocurría a mi decirle a su madre que quería ponerle el nombre de mi padre. Tenía que llevar primero el nombre de su abuelo paterno", sentenció al respecto.

En los capítulos dos y tres de su docu drama, continuó hablando del calvario que vivió junto a Antonio David, que fue despedido de Mediaset tras las fuertes acusaciones. Desveló, entre otros asuntos, que le "sacó medio cuerpo por la ventana" en uno de los supuestos episodios de malos tratos.