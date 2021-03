El ¿dardo envenenado? de Sara Carbonero a Iker Casillas mientras ella intercambia piropos con Eva González

Semanas después del comunicado de su separación, Sara Carbonero se mantiene muy activa en las redes sociales. Este fin de semana ha compartido mensajes muy significativos, a través de los que da a entender que se encuentra en una época muy reflexiva mientras asume el vuelco que ha dado su vida.

El sábado compartió un texto que varios medios interpretaron como un 'dardo envenenado' a Iker Casillas: "Empezar así el sábado (...) Aprenderás que las promesas no siempre se cumplen. Y que las personas importantes no te fallan, aunque se equivoquen, siempre estarán (...) Aprenderás que todos tenemos un pasado y buena o mala memoria para recordarlo, pero que somos quienes somos gracias a él", publicó en stories.

Este domingo volvió a dejar un mensaje cargado de intenciones: "A ver si la vida al final se va a tratar simplemente de reír y estamos aquí buscándole otras explicaciones...". Se trata de un fragmento que fotografió, copa de vino en mano, del libro La chica desastre de JF Torres.

Este fin de semana también colgó una instantánea en la que posa en el interior de su hogar con la luz de la ventana dándole en su rostro. La propia Eva González, ex de Iker Casillas, le dejó un cariñoso mensaje: "¡Anda hija, sin cara ni cuerpo que vas por la vida!", a lo que la presentadora respondió: "Que arte más grande el tuyo". A pesar de tener en común sus relaciones pasadas con Casillas, las dos mujeres comparten la admiración que sienten la una por la otra.

El ex portero del Real Madrid y la que fuera presentadora de los Deportes en Telecinco anunciaron su separación el pasado viernes 12 de marzo. Pusieron fin a sus 11 años de amor y casi 5 de matrimonio. Tras la separación han surgido rumores de posibles infidelidades por parte del ex guardameta y también se ha hablado de la existencia de unos audios comprometidos que lo ponen contra las cuerdas. Once años después, los seguidores de ambos todavía recuerdan con nostalgia aquel emblemático beso en Sudáfrica tras ganar el Mundial de Fútbol.