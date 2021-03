Rocío Carrasco da a entender que Antonio David estuvo a punto de matarla: "Me sacó medio cuerpo por la ventana"

"Discutimos, me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana. Él dice que eso es mentira, pero es totalmente cierto", declaraba Rocío Carrasco este domingo en la segunda tanda de episodios que componen el documental de su vida de supuesto maltrato junto a Antonio David Flores.

En la tercera y cuarta entrega del docudrama los llantos y los ataques de ansiedad de Rocío Carrasco se suceden como en los primeros. Primero se emitió en la cadena de Paolo Vasile bajo el título Se nos rompió el amor el periodo que abarca desde febrero de 1996 a julio del 98, y después , con el de Ese hombre, se puso el foco en los veranos del 98 y el 99, los años en los que la hija de la Más Grande se casó con Antonio, en los que se quedó embarazada y cuando nacieron sus hijos. Pero también los de la infidelidad, y el comienzo de las acusaciones de maltrato.

Embarazada a los 18

Ésos incluyen un grave enfrentamiento y una dramática confesión de la hija de Rocío Jurado, quien afirma que su marido la agredió y tirarla por desde una ventana. El relato nos traslada a los tiempos en los que Rocíto vivía con el joven guardia civil en el municipio barcelonés de Argentona, semanas antes de casarse en la finca Yerbabuena, embarazada (de ocho semanas) de quien sería Rocío Flores, venida al mundo meses más tarde, el 31 de marzo de 1996. "Enterarme de que estaba embarazada fue una alegría a mis 18 años. Cumplía uno de mis sueños: tener un hijo", admitía Rocío en el docudrama. "Le dije a mi marido que íbamos a ser padres, y me contestó que no podía ser. Aunque quería todo lo contrario", explicó.

Golpeada por su padre

Rocío Carrasco también describió este domingo un episodio de maltrato por parte de su propio padre, el campeón del mundo de boxeo Pedro Carrasco. "Mi padre me dio un bofetón al decirle que esperaba un hijo", admitió la mujer de Fidel Albiac. "Te lo dije. Ese te ha arruinado la vida", le comentó el púgil cuando le dio el golpe. "Después me dio un abrazo y me soltó un 'ese ha conseguido lo que quería", recordaba Rocío.

Rocío Jurado y sus dos hermanos lo organizaron todo para la niña se casara antes de dar a luz, aunque nadie la obligó. "Hoy no tengo ni fotos ni alianza, el anillo lo he tirado a la cisterna. No quiero tener nada que ver con esa persona, con ese ser", sentenciaba. "Vi comportamientos extraños antes de quedarme embarazada, y luego cambió de actitud".

"Estás loca"

Rocío contó después que el segundo hijo fue un niño buscado. "Me quedé embarazada de mi segundo hijo, buscamos ese niño, no como la vez anterior en la que el embarazo llegó por sorpresa", recordó. En un viaje a Chipiona empezó a ver cosas que no le gustaban con una chica que se llamaba Sonsoles. "Demasiado coqueteo, complicidad. Lo hablé con él y me respondió: "Está loca".

Comiéndose la boca con otra

Antonio David le decía que el embarazo le afectaba a la cabeza: "Que las hormonas me trataban muy mal", explicaba rocío en la entrevista. "Una noche, en una discoteca, se fue a pedir una copa, y como tardaba fui a buscarle y le pillé comiéndose la boca con esa tía. Me fui del bar llorando, me dolía mucho la barriga, tenía pinchazos, y él se vino detrás de mí. Me volvió a decir que estaba loca, mal de la cabeza. Sufrí un ataque de pánico, estaba embarazada de su hijo. El pánico no me entra por los cuernos, sino como madre embarazada", describía Rocío.

"Decidí separarme"

"El me dijo que si quería irme a casa no me acompañaba, que se quedaba con esa chica. Y decidí separarme. No sabía cuándo y cómo, pero ese matrimonio ya se había terminado. Todo el mundo sabía que me ponía los cuernos, me gritaban que era una cierva embarazada. Pero esperaba un hijo suyo. De no ser así, jamás le habría dejado entrar en casa", dijo Rocío.

Pero de todo el relato de Rocío Carrasco, tal vez peor aún que el pánico, la ansiedad o los miedos sea ese suceso espeluznante, en el que se habla de una presunta agresión de Antonio David en Chipiona, una presunta agresión que estuvo a punto de hacerla caer desde un ventana. "Discutimos, me agarró del camisón y me sacó medio cuerpo por la ventana. Él dice que eso es mentira, pero es totalmente cierto", contó la hija de Rocío Jurado.