Un fotógrafo de confianza de Rocío Jurado asegura que presenció un supuesto episodio de malos tratos

El 'Chori', fotógrafo de confianza de Rocío Jurado, se suma a la lista de personas que apoyan a Rocío Carrasco acusando a Antonio David Flores de maltratador. Después de muchos años en silencio, el 'Chori' cuenta su verdad asegurando que "se lo debe" a Rocío Carrasco y es que él mismo presenció un episodio de malos tratos entre Rocío y David.

Según explica el 'Chori' este episodio se desarrolló tras su accidente de moto durante una visita al hospital para la rehabilitación de Rocío Carrasco. "Un día los recogí para ir al hospital para la rehabilitación, Rocío estaba en la camilla, estaban hablando y de repente oigo una voz, miro y veo que le pega un guantazo, pero con alegría. Coge la puerta y se va" explica el 'Chori' recordando cómo fue el momento en el que supuestamente el ex Guardia Civil le pegó a su entonces pareja."Yo pensé que volería, que era un arrebato de niñato pero no volvió. Rocío se quedó totalmente descolocada, yo tenía con ella demasiada confianza y cariño de toda la vida. Me arrepiento mucho de no haber actuado en ese momento pero no sabía de qué iba la historia, el caso es que le dio un tortazo y se fue. Hasta ahí puedo contar" recuerda el fotógrafo reconociendo que debería haber actuado en aquel momento pero que no lo hizo."Creo que Rocío Jurado no sabía nada, si lo hubiera sabido a él se lo hubiera cargado. Si sabe lo que le pasa a la niña, la saca de allí corriendo" sentencia el que fuera fotógrafo de confianza de la familia Jurado.