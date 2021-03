Antonio David encuentra refugio en otra fiel compañera que no es Olga Moreno tras ser señalado como "maltratador" por Rocío Carrasco

Es su segunda mejor compañera de vida, tras Olga Moreno y la que se quedará con él cuando su esposa parta para Honduras para concursar en Supervivientes. La que le alegra las noches de insomnio y le atenúa las penas. Su guitarra, la que no le falla nunca y le acompaña como amiga fiel en sus viajes. Un instrumento que nos descubre la faceta menos conocida de Antonio David Flores.

Lea también: Kiko Rivera: "Rocío Carrasco me ha cambiado los pañales pero Antonio David es mi amigo"

El ex marido de Rocío Carrasco trata de emular a Paco de Lucia cuando le viene a la cabeza la inspiración. El malagueño es el animador de las veladas familiares nocturnas, no se le resiste ninguna canción, y Olga asegura que domina la guitarra con soltura. No es un profesional, "pero casi", nos dicen.

Ni en esta etapa tan dura de su vida, con la madre de sus hijos señalándole como maltratador, ha dejado el instrumento en casa. Le vimos a su lado en su último viaje a Madrid, no es momento de serenatas ni algarabías, pero sí de rasgueos que devuelven la armonía al alma.

Antonio, dicen, está preparado para las nuevas andanadas que se lanzarán en el macro documental de la hija de Rocío Jurado. No le pilla de sorpresa el ataque de quien fue su primera esposa. Lo que no queda muy claro es si se limitará a contestar en el juzgado, o también en una buena pagada entrevista exclusiva en una revista.