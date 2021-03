Isabel Pantoja, víctima de Kiko Rivera; Rocío Carrasco, víctima de Antonio David: el otro docudrama cocinado por el método Mediaset

Lo contábamos el pasado jueves 25 en un post titulado Rocío Carrasco, Isabel Pantoja y las rentables lecciones de Berlusconi: el docudrama de Isabel Pantoja en Telecinco al estilo Rocío es una buena idea de cara a la audiencia.

No olvidemos que una de las acusaciones primeras y más crueles del hijo de Paquirri en Telecinco fue que su madre lleva toda la vida ejerciendo de víctima, de viuda de España, desde que su marido murió corneado en 1984. En Informalia decíamos este jueves, literalmente, que Isabel Pantoja podría entrar en la larga lista de mujeres maltratadas en la propia cadena que luego aparecen en pantalla para narrar su drama.

"Porque ahora su hijo Kiko Rivera lleva una temporada haciendo en Telecinco con ella si no lo mismo algo parecido a lo que hacía Antonio David con Rocío", escribía Martín Alegre. "No descartemos que cuando Kiko Rivera se canse de llamar "mala madre" a la suya (¡ooops, lo mismo que le decía Antonio David a Rocíito!), le despidan y hagan un docudrama por fascículos protagonizado por Isabel Pantoja", añadía el articulista de Informalia. "Por cierto, una mujer maltratada puede ser la novia, la esposa, la hermana, una vecina, la abuela y también la madre, como saben muy bien Rocío Carrasco e Isabel Pantoja".

Apenas han pasado tres días desde que dimos ideas a Paolo Vasile y compañía y ya suenan campanas que anuncian no solo el regreso de Isabel Pantoja a Telecinco, que ya anunciamos, sino que la tonadillera estaría encantada de hacer ese docudrama que proponíamos: hacer de Rocío Carrasco en otra serie por fascículos, en la cadena en donde su hijo la machaca.

La propia Belén Esteban se lo confirmaba este sábado a Kiko Rivera en su canal de Twitch este sábado: "Tu madre vuelve a Telecinco. Me he quedado sorprendida", comentaba la de Paracuellos al Dj. "Me alegro muchísimo así va a tener dinero para pagarme lo que me debe jajajajajja", contestaba lacónico el hermano de Isa P.

Sin embargo, el docudrama de Isabel Pantoja, al más puro estilo del de Rocío Carrasco, no dejaría bien a Kiko si seguimos el patrón de los sucedido hasta ahora, porque el hijo de Paquirri sería aquí el Antonio David de turno. Si alguien tiene alguna duda de la posición de Kiko respecto del ex marido de la hija de Rocío Carrasco, basta escuchar su declaración de este mismo sábado: "Rocío Carrasco me ha cambiado los pañales pero Antonio David es mi amigo", dice el Dj.

El esquema es éste: durante meses, Mediaset machaca a una mujer famosa, la señala como mala madre o como mala de la película, como Antonio David a Rocío Carrasco, y programa a programa, invita a sus enemigos para que abunden en las miserias de la protagonista, generalmente marcando récord de audiencia en prime time y complementando a todas horas el tema, que de algún modo llega a vertebrar el contenido principal de la cadena: mañana, tarde, noche, madrugada y fines de semana, Mediaset fue el púlpito desde el que Kiko Rivera repetía invectivas contra su madre.

Una vez, agotado el fenómeno, la cadena sigue el patrón: despide al supuesto maltratador, como ha ocurrido con Antonio David, y pone en marcha el segundo bloque de esta hoja de ruta rentable y eficaz para lograr audiencias millonarias. Es decir, se despide a Antonio David y comienza la etapa de Rocío Carrasco, que pasa de machacada a víctima.

El manual indica que los que hasta ahora atizaban a la víctima, pagando a Antonio David, dándole horas de televisión, arengando sus ataques, rodeándole con otras opiniones, ahora sencillamente fichan a la víctima para que tome el relevo y siga fortaleciendo a la audiencia.

En el caso Pantoja-Kiko la situación ha sido parecida. Parece que los numerosos especiales de Kiko Rivera, lo de la "Herencia envenenada" ya han agotado a la audiencia, y ahora, según asegura un periodista sevillano en El Confidencial, se confirman nuestros presagios. Según este digital, Isabel Pantoja se encuentra en conversaciones con Telecinco, y ha mostrado gran interés por realizar una docuserie similar a la de Rocío Carrasco, "en la que la cantante estaría dispuesta a contar su verdad, a desnudar sus sentimientos y a hablar de todo, y "¿Crees que te va a pagar algún día?", dice M. Guerrero en Vanitatis. Sea una idea ya adelantada desde Informalia o un plan en marcha ya pergeñado por la mente televisiva de Paolo Vasile, todo coincide con el modelo Rocío: Isabel Pantoja "se siente retratada en algunas situaciones que describe, como cuando habla sobre la opinión pública negativa hacia su persona, sin pararse a intentar comprender su postura o el porqué de sus actuaciones".

Curiosamente, cuando a Kiko le ponen delante la noticia, bromea con que el regreso de su madre le permitirá cobrar lo que le debe aunque si le preguntan si piensa que le va a pagar lo tiene claro: "Creo que no".

Sobre qué relataría su madre en este supuesto documental al estilo Rocío Carrasco, Kiko dice que se lo esperaba: "Va a contar lo que quiera, y me alegra que quiera hacer cosas", replica. "Eso significa que está viva, pero tendrá que contrarrestar con lo que tengo. Si se quiere meter en más fregaos debería darse cuenta de que se ha equivocado y pedir disculpas, poner los pies en la tierra", añade el hijo de Paquirri.

"Y a partir de ahí todos intentaremos ayudarla. No solo lo digo por mí, también tendrá a amigos a los que les ha fallado, que todavía la siguen queriendo. Tiene que darse cuenta de las cosas que ha hecho mal y que aún puede rectificar. Si una madre viene a pedirte disculpas porque se ha equivocado, la disculpas y la perdonas", remata Kiko.