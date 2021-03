Kiko Rivera: "Rocío Carrasco me ha cambiado los pañales pero Antonio David es mi amigo"

"¿Qué te parece lo de Antonio David y Rocío?", preguntaba Belén Esteban a Kiko Rivera en el canal de Twitch del Dj. Esto fue lo que dijo.

Kiko: "Esto son palabras mayores conozco a Rocíito, su madre y mi madre eran amigas, y recuerdo que ella me ha llegado a cambiar hasta los pañales siempre me sacaba de paseo le tengo aprecio. No he vuelto a tener una relación con ella Lo ha pasado mal, no le quito su razón, no seré yo, cuando alguien cuenta algo es porque lo ha vivido, lo que sí digo es que Antonio David es mi amigo, me llevo muy bien con él, con sus hijos y su mujer Es decir, yo solo te diré algo, no le voy a quitar razón a Rocíito pero por lo que tengo entendido creo que Antonio David salió absuelto de esas acusaciones".

Belén: "No se celebró juicio, porque no había pruebas suficientes"

Kiko: "Hay veces que la justicia se equivoca, pero normalmente no hostias no le quiero quitar razón cuando una mujer habla de eso quiero creerme que es verdad, si es eso es para cogerlo y matarlo, pero luego dices este hombre le dijeron que no es culpable me echo las manos a la cabeza Irene Montero hablando, expulsado del trabajo lo he llamado dos veces, no coge el teléfono, estoy preocupado hostias vamos a ver Si es cierto, tiene su merecido, si no es cierto se nos ha ido de las manos".

Belén: "Pienso que ella habla de cómo lo ha vivido, son once capítulos queda la veo a ella y me la creo A Olga y rocío Flores las quiero mucho, pero a ver ella también tiene derecho a hablar"

Kiko: "Hay una cosa que me sorprende Digo, cago los muertos vaya memoria tiene Rociito que después de treinta años se cuerdas de la calle la hora se lo ha tenido que preparar yo no me acuerdo de la calle que estuve hace veinte años"

Belén: "Yo creo que Rocío no ha sido feliz nunca, de verdad Tiene tanto ese dolor Mañana vamos a flipar"

Kiko: "Volvemos a entrar en una dinámicas. Rociito se enfada con Antonio David, al final es un enfado, ¿y los hijos por qué no los llama? Estamos en las mismas, ¿qué les pasa a los padres? ¿No llamas a los hijos ni a los nietos? ahí se ha equivocado, solo hay que verla para saber que ha sufrido , pero ahí necesitas ayuda las herramientas necesarias igual que nosotros hemos necesitado las ayudas porque luego todos somos jueces"