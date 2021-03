Belén Esteban y Kiko Rivera comparten su experiencia como ex drogadictos y hablan de Isabel Pantoja

"Tú y yo hemos tenido muchas fases en nuestra vida", le decía Belén Esteban a Kiko Rivera en su conversación. "Menos mal que en esa fase no nos conocíamos", contestaba lacónico el hijo de Isabel Pantoja.

"Todas las amistades tienen que pasar por periodos", decía la ex de Jesulín de Ubrique. "Los malos pensamientos siempre están, pero me están enseñando las herramientas necesarias para luchar contra eso", replicaba el Dj.

"Cada día me sorprendes más y te lo digo sinceramente he tenido en estos meses que pasó contigo he tenido fases, a lo primero no entendía nada, luego tiré por tu madre hasta que coincidí contigo y te entiendo a ti. Lo que no entiendo es que no te haya llamado, no me entra en mi cabeza. sé cómo ha sido ella contigo y tú con ella y llegar a eso ", decía la Esteban.

Kiko: "Lega un momento de tu vida, vas a casa de tu madre que es tuya, está tu familia, mi madre, mi tío Agustín, yo era mucho de ir para allá ver a mi abuela, pasar tiempo con mi madre, cuando te pilla en un momento complicado, que tenía que pagar mi deuda, que ya la tengo finiquitada, estaba agobiadísimo, voy a mi madre le digo tengo este problema, por favor, vamos a hacer algo necesito arreglar esto vamos a vender, te miran a los ojos con lágrimas y te dicen que es que yo estoy igual joder mamá has trabajado, ¿no tienes esto para dejármelo que me van a quitar la casa y cuando pueda te lo devuelvo? Me decía que no Te llegas a sentir mal, dices hostias que le estoy pidiendo a mi madre y está peor te sientes mal, pero luego te enteras ¿por qué me trataban así? Si yo he estado para ayudar siempre que he podido te entra ese dolor es en lo que me escudo, cuando infinidad de veces me da por llamar a mi madre te han tratado como el niño tonto y hasta aquí. Vivo con la esperanza de que lo arreglemos algún día que la relación no va a ser lo mismo es que está dañada, es imposible. Lo pasé fatal con la deuda"

Belén: "Creo que está perdiendo la relación con su hijo, con Irene, que es una tía diez, y se está perdiendo a tus hijos, al niño y las niñas, y eso es muy duro. Cuando fue el cumpleaños de las niñas, pensaba que no iba a llamar".

Kiko: "Todavía no ha llamado a las niñas. Si no tiene sentimientos, sería un robot"

Belén: "Llegará un momento en el que os tengáis que ver, ¿no te das cosa?"

Kiko: Hombre claro... Para mí esto está siendo duro, más que por lo que me ha hecho, que aunque no tenga perdón son cosas que en un momento dado se pueden llegar a arreglar, pero lo que más duele es la indiferencia tan grande Parece que le da igual".

Belén: "Estoy segura que piensa que la has traicionado"

Kiko: "Es ella la que me ha traicionado a mí. Le deseo todo lo bueno del mundo, pero tiene que despertar".

Belén: "Ojalá tarde mucho, pero cuando le pase algo a tu yaya con tu tío va a desaparecer. Se lo digo a Anabel va a irse con Agustín a México o cualquier sitio de Sudáfrica Tu madre no va a dejar a tu tío si no lo ha hecho ya".

Kiko: "La familia es la familia. En todas hay problemas, pero las nuestras son públicas y en las demás no se enteran. A todo el mundo le puede pasar, pero que tú quieras a tu hermano no quita para que quieras a tu hijo, pero si uno de los dos la caga, como en este caso es mi tío que está llevando a mi madre por el camino de la muerte anteponiendo mi madre todo, sus hijos, nietos todo por un hermano eso no es sano tampoco no es sano Cada uno tiene su posición y hay que querer a todo el mundo mi madre que tenga el síndrome de querer proteger a su hermano, mi tío lo tiene con ella pero es por conveniencia hay muchas maneras de querer y hay amores que matan. No tengo relación con nadie. He perdido a mi familia me he quedado solo tengo a mi prima, mi hermana, mis hermanos Hablo mucho con mi hermana, ahora no estoy hablando mucho con mi prima, hablo mucho con mi hermano Cayetano pero no sé cómo explicarlo me vale de terapia No es que dejes de querer, pero sí estoy un poco molesto porque no han querido ver la realidad

Belén: "Sabes que a la gordi la quiero mucho, sé lo que te quiere hablo con ella . en la tele se la critica porque ella no ha ido a ver lo que tú tengas, pero ella me lo dice me queda poca familia y ella está en una situación difícil, sufre por ti cuando hablo con ella, a mí ella me dice que te entiende te lo digo yo Lo mejor que ha hecho es irse a Canarias, aquí estaba que no le daba la vida para más, ella siempre ha estado para lo que sea e4stá sufriendo y te quiere habla con Irene y con las niñas ".

Kiko: "No termino de asimilar es un cambio importante, dejo de tener a mi núcleo familiar, pero tengo la gran suerte de haber construido mi familia tengo a mi mujer que es maravillosa, a mis hijos, mañana llega el grande que hace dos meses que no lo veo Vive en Bilbao mañana viene, me pego una semana con él y me da un chute de vida, es mi nueva droga es de los que me levantan pero claro la pena grande que tengo es decir estamos enfadados ¿pero y los niños? Que llevas cerca de un año no perdón seis meses o cuatro no lo sé no sé cuánto tiempo hace, pero lleva sin hablar con mi hijo todo ese tiempo y con mis hijas desde enero. Me preguntan, les pongo su música, digo la abuela está trabajando cariño por eso no te puede llamar yo por mis hijas mato, vale? jajajajaja Cómo fue esa frase

Belén: "Fue muy fuerte, tuve un problema salta en los periódicos lo del menor me iba a abrir una investigación porque gente de la parte de Ubrique se estaba quejando, me subió el azúcar llamé a mi jefe Adrián, fui al Deluxe, que no hubo ni contrato ni nada, ni cobré ni nada creo que no estaba con Toño, como lo he quitado de mi vida Me acuerdo de que llevaba una coleta, mala época mía y dije eso por mi hija mato y ni que fuera yo Bin Laden alucino, muchas frases mías las han registrado, y cuando dije hasta luego Mari Carmen, Ikea vendía alfombrillas que se forraron ".

Kiko: "En Gran Hermano lo pasé muy mal. Era mi situación, me creí el doctor liendre me voy a encerrar con quince personas a matarme. al segundo día me quería morir supervivientes es la bomba, pasas hambre pero vives una experiencia tan brutal . GH es en una casa, tu cama, te duchas vas a tu sabes tienes problemas cotidianos de convivencia. Pero en Supervivientes estás sin ducharte, sin comer, sin dormir en una cama es una experiencia brutal y se pasa mal, muy mal volvería ahora mi mente es diferente podría asimilarlo Me llamaron para ir este año, dije me apetece, pero con el conflicto que tengo en la familia, tanto tiempo no me puedo pirar no voy, no voy"