Belén Esteban le confiesa a Kiko cómo está con su hija Andreíta y con su marido Miguel

"Te digo todo, es mi vida, lo que más quiero en mi vida, y el mejor regalo que me ha podido dar su padre, tener la hija que tenemos. Me lleno de orgullo. Es muy buena, responsable y me regaña mucho, tranquilízate. V a hacer 22 años. Es una mujer", dice Belén Esteban a Kiko Rivera cuando le pregunta por su hija Andreíta en su canal de Twitch.

"Tengo también a mi madre, mis hermanos, sobrinos, los adoro, discuto con ellos. Mi madre ahora está muy rebelde, no nos hace caso. Pero tengo dos motores en mi vida: mi hija, pero me ha pasado como a ti, mi marido, Miguel"

Kiko: "Habla de tu miguel"

"Me ha dado y me da amor, estabilidad y es el que me pone los pies en la tierra. Si ve que no estoy bien en el trabajo, cuando veo whatssapp de él digo: 'He metido la pata en algo".