Toni Cantó, el hombre florero: Ayuso ficha un político irrelevante para decorar su campaña

Toni Cantó es tan guapo que se ganaba la vida posando como modelo mucho antes incluso de ser actor. De alguna manera, aún lo hace a sus 56 espléndidos años, y si no que se lo pregunten a Pablo Casado, que ha impuesto a Míster Política como número 5 en la lista de Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad de Madrid.

Por las bellas venas valencianas del ex ciudadano naranja corre la sangre de su padre, el actor Antonio Cantó. La innegable capacidad interpretativa del gran fichaje del PP para apuntalar su victoria en las autonómicas del 4 de mayo le permite encarnar sin problemas distintos papeles con gran credibilidad. Cantó comenzó a actuar muy pronto. Nos consta que en 1986, con solo 21 años, ya era muy mono y muy gracioso. Su figura atlética de cánones griegos y su fama han hecho picar a otros antes de que en lo que queda de Génova se fijaran en él: a la Rosa Díez del primer UPyD, al Albert Rivera de antes de la debacle, y ahora a los actuales mandamases del partido que fundó Manuel Fraga Iribarne en 1989.

La llegada de Cantó al PP viene con polémica incluida, y no solo por ser su cuarta formación en menos de una década ni por sumarse a los populares después de dejar tirada a Inés Arrimadas y asegurar que dejaba la política y volvía a la televisión. La estrategia de Pablo Casado consiste en comprarse un florero que salga en todos los telediarios y programas de televisión aunque sea un político prácticamente irrelevante. Estamos en campaña. Además, el sucesor de Aznar y Rajoy quiere atraer al votante de Ciudadanos.

Pero el plan de Génova no no ha sido bien deglutido por Ayuso, aunque finalmente se ha tragado el sapo y ha colocado al bello Cantó en el número 5 de su lista gracias al empeño del propio presidente nacional del PP, a la mediación de Marta Rivera de la Cruz (ex consejera autonómica de Cs muy amiga de Miguel Ángel Rodríguez y del actor valenciano) y al asesor de la presidenta y antiguo jefe de Comunicación de Aznar. Pero no ha sido fácil convencerla. La presidenta aseguró que los primeros puestos de su lista (del 2 al 8) serían en exclusiva para sus consejeros.

Latin Lover, political loser

La primera incursión política del latin lover fue en el pueblo madrileño en el que residía, Torrelodones, siendo el candidato número 5 de Vecinos por Torrelodones. La formación local logró 4 ediles, así que Toni Cantó no consiguió acta de concejal. Fue el primero de sus fracasos. Es verdad que luego ha conseguido salir en las listas y ha obtenido diversas actas de diputado en Cs.

Alvise Pérez fue su asesor

Único que asume responsabilidad por el fracaso de @InesArrimadas es, irónicamente, el que mejores resultados electorales tuvo en 2019 de todo el partido con su candidatura.



Los españoles volvemos a ver la calidad humana y dignidad que llevas toda tu vida demostrando, @ToniCanto1 pic.twitter.com/jyknjJ4WyR — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 15, 2021

Pero a Toni Cantó no le bastan su belleza y su capacidad interpretativa para ganar. El actor contrató como asesor a su propio Miguel Ángel Rodríguez, a su propio Iván Redondo: Alvise Pérez fue ex asesor de Cantó en las Cortes Valencianas. El ciberactivista ha sido llevado al juzgado por acoso y difamación, como la difusión de acusaciones falsas o de imágenes del ministro José Luis Ábalos en su domicilio. El consultor político fue jefe de Gabinete de Cantó en su etapa en el Congreso y llegó con él a las Corts Valencianes, donde se encargó de su imagen política con mensajes virales al más puro estilo de la la extrema derecha tipo Donald Trump en Estados Unidos, teorías conspiratorias y fake news. En la actualidad no se conoce relación profesional entre Toni Cantó y Alvise.

Eva Cobo

Toni Cantó no es solo un gran tránsfuga ideológico. Su proncipal baza para Pablo Casado es su popularidad. Y es que Toni ha sido portada amorosa además de actor. En su aireada vida sentimental también ha sido un veleta de tomo y lomo. Con la actriz barcelonesa Eva Cobo, protagonista de desnudos en películas de los años 80, mantuvo además de un idilio una lucha para que Toni Cantó reconociera a Carlota como su hija. La muerte en 2011 de esa primera hija en accidente de coche provocado por un borracho fue un golpe terrible, una tragedia de la que es difícil recuperarse.

El idilio entre la chica Almodóvar y Toni Cantó comenzó en 1990 y las revistas del corazón pusieron el foco en aquellos enamorados tan guapos. En 1992, cuando Cobo se quedó embarazada, ya habían roto. Tras el nacimiento de Carlota, Cantó trató de arrebatar a su hija el apellido y batalló en los tribunales para negar su paternidad. El hoy número 5 en la lista de Ayuso dio finalmente su apellido a la niña por imposición del juez.

Empadronado en Madrid

Otra bella actriz, Carla Hidalgo, se enamoró como ahora Pablo Casado de Toni Cantó pero la presentadora no quedó prendada de las dotes políticas del valenciano sino de su sonrisa irresistible y otras virtudes del bello Cantó. El de la presentadora fue un enamoramiento sin metáforas. También con ella Toni protagonizó varias portadas de revistas del corazón. En 2002 cobraron una exclusiva en Hola donde posaban y contaban que esperaban su primer hijo juntos. Cuando nació el pequeño Lucas, volvieron a presentarlo al público en la misma publicación. Hoy Carla Hidalgo vive con su actual pareja y con Lucas en la casa que el actor tiene en Torrelodones, en una especie de acuerdo compensatorio por la manutención de Lucas. Pero puede que poseer esa casa y ser padre de un hijo al que no ha visto demasiado (vivía en Valencia) le sirvan para figurar como empadronado en la Comunidad de Madrid.

Mar Regueras

Toni Cantó, como siguiendo un perverso patrón del desamor, hizo con Carla Hidalgo lo mismo que había hecho con Eva Cobo: al poco tiempo de nacer su hija la dejó y comenzó una relación con Mar Regueras, también actriz. Y también al poco tiempo la catalana también se quedó embarazada. En 2006, nació su hija Violeta. No sabemos muy bien cómo de mal acabó aquello pero Regueras criticó públicamente su papel como político y fuera de cámara comenta con su entorno otro tipo de quejas hacia el flamante candidato ayusista en las que por razones legales no podemos profundizar. Mar Regueras, preguntada hace años por los actuales políticos españoles, dejó claras sus opiniones: "No sé quién puede ser peor: Pablo Iglesias o Toni Cantó".

Después llegó a la vida de Toni Cantó Inmaculada Suárez, 15 años más joven que él, con quien contrajo matrimonio en 2010. También aquella ceremonia civil fue publicada en las revistas del corazón. Un año después se separaron.

La última relación conocida de Cantó fue con la actriz Lourdes Verger, pero tampoco funcionó. Rompieron en 2018 tras dos años juntos, confirmando la complicada vida sentimental del actor, que guarda cierta similitud con su polémica y cambiante andadura política.