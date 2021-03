Toñi Moreno, preocupada por su hija Lola: "Tengo un nudo que no me deja respirar"

Toñi Moreno comparte su día a día como madre con sus más de la pequeña Lola con sus más de 755.000 seguidores de Instagram. En esta ocasión, la presentadora ha confesado la angustia que siente cada vez que tiene que dejar a su hija e irse a trabajar. Más aún si la niña tiene fiebre.

"Solo las madres y padres trabajadores saben lo que es irse en un AVE a las seis y media de la mañana dejando a tu hija con fiebre. Tengo un nudo que no me deja respirar", escribía la periodista andaluza, expresando su preocupación con sus miles de fans.

Toñi se encuentra en Sevilla por motivos laborales, mientras que su hija está en Madrid. Esta separación física temporal le juega malas pasadas. Ella misma confesó todo lo que le ha cambiado la vida la llegada de Lola: "Amas de una manera tan animal que sufres de la misma manera. Creo que cuando tienes un hijo, te llenas de miedos, pero no hay que pensarlo demasiado. Si no, no vives", dijo en una de sus últimas entrevistas.