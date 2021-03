La angustiosa llamada de Rocío Carrasco a María Patiño tras una presunta agresión: "Es terrorífico"

Los episodios vividos entre Rocío Carrasco, Antonio David Flores y Rocío Flores continúan siendo analizados en los programas de televisión. Antonio Rossi ha desvelado que Rocíito, desesperada, llamó por teléfono a María Patiño tras sufrir una agresión. Su testimonio, al parecer, fue "terrorífico".

Lea también - Los tuits de Rocío Flores contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac cuando vivía con ellos: "Te odio mamá"

En los próximos capítulos de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se emitirán el próximo domingo, la hija de Rocío Jurado narra la supuesta agresión que vivió en una ventana y que no habría contado en sede judicial: "El único episodio que cuenta delante de la jueza, es el del tirón de pelos, pero no hay nada que sustente que eso realmente ocurrió", ha explicado Rossi en El programa de Ana Rosa este viernes.

Al momento de la ventana ha hecho referencia el periodista, explicando que el tenía constancia de lo ocurrido. "En el 2000 ya nos lo contó, yo estaba en la casa de María Patiño y Rocío Carrasco llamó al teléfono fijo, sabía que estaba yo y pusimos el altavoz", ha desvelado este viernes en El programa de Ana Rosa.

"Ella narró un episodio tremendo, terrorífico y que tuvo consecuencias directas en los meses posteriores", ha explicado después.

Lea también: Antonio David Flores no demandará a Irene Montero, pero sí a la cabeza pensante del documental de Rocío Carrasco

Al parecer, Rocío se puso en contacto con más periodistas para que tuvieran constancia de lo ocurrido: "No éramos los únicos que conocíamos ese episodio y desde luego ella lo contaba a dos periodistas que no éramos amigos. De verdad no recuerdo si se lo preguntamos (si iba a denunciar), pero sí quería que lo supiésemos. Y es terrorífico lo que narra. Y lo que narró, y eso sí lo recuerdo ".

En los primeros capítulos de la docu-serie, la hija de Pedro Carrasco paralizó al país al desvelar los supuestos malos tratos que recibió por parte de Antonio David Flores. Lo tachó de tener una "mente diabólica" y de haber manipulado a sus dos hijos, Rocío y David, para que estuvieran en su contra.