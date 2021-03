La tía de Iker Casillas, contra la prensa tras ser preguntada por el divorcio de su sobrino: "¡A la mierda, mentirosos!"

María del Carmen Casillas, conocida por los suyos como tía Mari Carmen, ha explotado contra los medios de comunicación al ser preguntada por el divorcio de su sobrino, Iker Casillas (39), y la mujer de este, Sara Carbonero (37).

La tía del portero ha recibido una llamada desde Sálvame y ha aprovechado para expresar su enfado con la prensa en estos complicados momentos para su sobrino. "No me llamen a mí, que yo no tengo nada que ver con las historias que ustedes cuentan. Por favor, mentiras, nada. ¡A la porra, todos ustedes!", comenzaba diciendo al programa.

"¿Saben lo que les digo? Que son todos unos mentirosos y unos metemierdas. Así que, por favor, déjennos en paz", declaraba antes de mandar "a la mierda" a la periodista que le llamaba.

"¡A la mierda, señora!", gritaba mientras colgaba el teléfono sin dejar hablar a su interlocutora, dejando patente el gran cabreo que hay entre los familiares del portero con los medios de comunicación. La madre de Iker tampoco se ha pronunciado sobre la ruptura, eso sí, se ha dirigido a la prensa en un tono más tranquilo y conciliador. "Yo no quiero saber nada así que, por favor, no me grabes. De verdad, es que no tengo ni idea. Es que ese tema ni tocar, ¿vale?", explicaba al ser preguntada por su hijo y Sara.