Irene Rosales pide ayuda a sus seguidores de Instagram por un problema médico

Irene Rosales muestra su día a día a los más de 654.000 internautas que le siguen en Instagram. En la red social comparte sus inquietudes y sus miedos, también habla de sus problemas personales y físicos. En esta ocasión, la mujer de Kiko Rivera ha expresado su preocupación por una herida que le ha salido en la cara.

Es la primera vez que a Irene le sale un herpes en la nariz, por lo que ha preguntado a sus fans cómo se cura este tipo de problema en la piel a través de varios stories publicados en Instagram.

"Os pregunto una duda. A mí jamás me ha salido un herpes y ahora justo me ha salido uno en la nariz. ¿A alguien le ha salido un herpes alguna vez en la nariz? Porque tengo la nariz que me escuece lo más grande. Ya me estoy echando las cremitas", preguntaba la esposa del DJ, a lo que sus seguidores le recomendaban ir a un dermatólogo para tratarse.

Dejando a un lado este leve problema, la influencer también ha anunciado todo lo bueno que le está pasando: "Quiero decir que estoy súper contenta porque poco a poco están saliendo cosas muy bonitas de trabajo, proyectos muy chulos. Estoy deseando contaros, pero poquito a poco", ha declarado muy ilusionada.