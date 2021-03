Alberto de Mónaco, contra el príncipe Harry y Meghan Markle por su entrevista: "Me molestó, no era el foro adecuado"

La entrevista que el príncipe Harry y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey ha provocado un sinfín de reacciones desde todos los ámbitos de la sociedad. También de otros miembros de la realeza como Alberto de Mónaco, quien se posiciona en contra de este tipo de manifestaciones en público.

El príncipe Alberto encontró inapropiada la "demostración pública de insatisfacción" de los duques de Sussex, según declara durante una entrevista a BBC World News.

In a rare interview, Prince Albert of Monaco gives advice to Prince Harry "this type of public display of dissatisfaction... these types of conversations should be held in the intimate quarters of the family... it did bother me"

