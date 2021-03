José Luis Ábalos se salta el cierre perimetral de Madrid: pillado comiendo con su familia y guardaespaldas en Cuenca

Domingo 21 de marzo. José Luis Ábalos es fotografiado en el restaurante El Vasco, situado en la localidad conquense de Villarrubio, lugar de parada de los conductores que viajan en la A-3 (Autovía del Este) que conecta Madrid con Valencia. En la instantánea, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana disfruta de una comida junto a su familia y varios guardaespaldas.

Ábalos regresaba de Valencia a Madrid tras pasar unos días junto a su mujer, Carolina, y sus hijos en la playa. De esta forma, el político del PSOE se saltaba las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid, que tenía cerradas sus fronteras por el puente de San José, desde el viernes 19 de marzo hasta el 21, ambos días incluidos.

El economista Francisco Simón, tertuliano de 'Las cosas claras' de TVE, denunció en Twitter la escena que presenciaron numerosos testigos: "José Luis Ábalos se para a comer volviendo de la playa con su familia y 4 guardaespaldas. Tú puedes salir ¡Qué poca vergüenza!", escribió bajo la imagen.

José Luis Ábalos se para a comer volviendo la Playa con su familia y 4 guardaespaldas !!!! Tu puedes salir !!!! Que poca vergüenza !!!!más adelante os digo el sitio !!! pic.twitter.com/wheRxkn2NH — Francisco Simón (@fransimonr) March 21, 2021

Según cuenta El Cierre Digital, el ministro "es un habitual de El Vasco. Es su restaurante favorito y siempre para de vuelta de Valencia a Madrid". A su familia también le encanta: "Cuando él no puede irse de fin de semana por algún asunto político suelen venir su mujer Carolina e hijos. A la familia de Ábalos le encanta este restaurante", explican.

Los veis? Son Ábalos y Lastra, fumando, sin distancia de seguridad, como si con ellos no fueran las reglas. pic.twitter.com/Y0KoTjEXjz — Pablo Ruz Villanueva (@PabloRuzV) October 21, 2020

No es la primera vez que Ábalos se salta las restricciones. En octubre de 2020, fue pillado fumando junto a la diputada Adriana Lastra a las puertas del Congreso, sin respetar las distancias de seguridad recomendadas por el propio Gobierno. Al ser preguntado por este asunto, el socialista se justificó: "No puedo actuar de otro modo. La otra opción es dejar de fumar o no salir al patio, cosa que algunos colegas suyos (refiriéndose a los periodistas) me dicen que no deje de hacerlo porque es la oportunidad para hablar", dijo.