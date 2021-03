Lilith Verstrynge niega los rumores de su 'affaire' con Pablo Iglesias: "Es una vergüenza"

En los últimos tiempos varios medios airearon que la ruptura de Pablo Iglesias e Irene Montero era un hecho y que el candidato a la presidencia de Madrid se apoyaba en su amiga Lilith Verstrynge, militante de Unidas Podemos e hija del tránsfuga e ideólogo de ese partido, Jorge Verstrynge. Sin embargo, tras las especulaciones, la propia Lilith ha negado los rumores.

Después de que Iglesias la eligiera como la número 9 de su lista en Madrid, las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando su decisión. Hay que recordar que medios como Periodista Digital llegaron a publicar incluso que el de Podemos se mudó a un piso de la calle Serrano en Madrid con ella. Tras las publicaciones vertidas en algunos medios, la joven política fue contundente en Twitter.

"Algunas máquinas de generar bulos se han hecho eco de mi incorporación a la lista electoral de UP en Madrid adornando sus 'noticias' con mentiras y descalificaciones, por supuesto desde una posición machista y buscando la humillación. Su intención: amedrentarnos", expresó.

A continuación, volvió a mostrar su indignación y adjuntó parte de su currículum vitae: "Cogen el CV entero de una mujer y lo reducen a cero. Haber tenido estas oportunidades académicas y laborales es un privilegio y no me hace mejor que nadie, pero es una vergüenza que a las mujeres nunca no se nos reconozca nada de lo que hacemos. Jamás pasaría con un hombre", añadió.

"Intentan privarnos de la posibilidad de tener una biografía y una existencia propia. A su violencia política contra las mujeres responderemos sin miedo", sentenció.

Al mismo tiempo, adjuntó algunos de los comentarios desafortunados que recibió tras la noticia. "Es la última en agarra la coleta del Gran Líder", "Uy, que vuelve a azotar a la pelirroja" o "Ella pasó la prueba del macho alfa", fueron algunos de ellos.

Esta madrileña de 28 años saltó al mundo de la política en el año 2016, cuando entró como becaria a la delegación del partido morado en el Parlamento Europeo. Tal y como él mismo ha reconocido públicamente, los dos se conocieron a finales de 2012 en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde Pablo ejercía de profesor. Hicieron tan buenas migas que incluso el líder de Podemos le escribió el prólogo de su libro, llamado Populismo. El veto de los pueblos. En Informalia contamos este jueves que fuentes de la formación morada aseguran que Irene Montero tendría celos de la joven.