Los tuits de Rocío Flores contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac cuando vivía con ellos: "Te odio mamá"

Nuevos detalles sobre la complicada relación entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco, han salido a la luz. Se trata de unos tuits que escribió la joven cuando todavía vivía junto a su madre y Fidel Albiac.

Estos mensajes los escribió la ex concursante de Supervivientes cuando tenía 15 años, es decir, hace 9: "Que te levante tu madre para recoger noseke de tu hermano a estas horas, nooo y menos un sábado #teodiomama", expresaba la joven en Twitter el 30 de junio de 2012, a las 9.25 de la mañana.

"Querida mamá he de decirte que no te aguanto un segundo más. Gracias", escribía también Rocío el 2 de julio de ese mismo año. Semanas después, el 27 de julio, se vieron por última vez, tal y como Carrasco contó en los primeros episodios de su documental.

"No veía a mi hija desde el 27 de julio de 2012. No estaba preparada, mucho menos para ver lo que iba a defender. Lo que tenía claro es que no quería ver lo que venía. No quería volver a sentir miedo ni vergüenza. No quería seguir sintiéndome cuestionada por todo el mundo. No quería seguir viviendo en esas circunstancias", explicó.

La hija de Antonio David Flores ya había decidido que quería vivir en casa de su padre en Málaga. La tensión entre ellas creció hasta tal punto que, meses después, Rocío Flores fue sentenciada por malos tratos a su madre.

El 15 de julio de 2012, la nieta de Rocío Jurado también cargó contra Fidel Albiac y su madre: "Querido novio de mi madre y mama vuestras voces son desagradables. Bajad el volumen intento estudiar. Gracias, a ver si me hacen caso".

En los dos primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de 'La más grande' acusa a Antonio David Flores de tener una "mente diabólica" y haber manipulado a sus dos hijos para ponerlos en su contra. También describe fuertes episodios de maltrato que todavía no han sido demostrados por la Justicia. El contertulio ha sido despedido de Mediaset.