Ortega Cano, en alerta por si tiene que tomar medidas contra Rocío Carrasco: "Estoy preparado para defenderme"

Las reacciones en el universo de Rocío Jurado se siguen dando tras el documental con el que Rocío Carrasco ha roto sus 25 años de silencio. Además de contar el supuesto calvario que vivió con Antonio David Flores, también habló de la boda entre su madre y José Ortega Cano, no dejando en buen lugar al diestro.

Así las cosas, el torero ha hablado sobre la reaparición de Rocíito a través del diario ABC. "Debido a mis problemas de salud ya que tengo la tensión muy alta mi doctor me recomendó que no viera el programa el domingo por la noche pero evidentemente ya he visto y me han contado mucho de lo que allí se dijo", ha confesado.

Sobre las acusaciones de maltrato hacia Antonio David, el torero asegura que para él es un buen padre: "Para mí todo esto es una situación muy complicada. He dicho y sigo diciendo que a Antonio David Flores le veo un buen padre. Hablo únicamente en su papel de padre puesto que en esta vida es muy complicado ser bueno con todo el mundo".

En este sentido, ha reiterado su postura: "Tuve mis altibajos con él pero hoy sí puedo decir que es un buen padre y está pendiente de sus hijos. En esta historia no quiero ponerme al lado de nadie. Yo estoy con mi mujer e hijos y preocupado con mi salud que bastante tengo".

Sobre su matrimonio con 'La más grande', ha confesado todo lo que sentía por ella: "Rocío y yo nos casamos muy enamorados. Nos hemos amado y querido. ¿Qué es lo que van a contar? ¿Qué en alguna discusión se pudo oír una voz más alta que la otra? Eso ocurre en todos los matrimonios. Te aseguro que no tengo recuerdos agridulces de mi amor con Rocío puesto que ha sido, es y será la mujer de mi vida y eso lo digo delante de Ana María Aldón porque lo sabe".

Por otro lado, ha recordado la época en la que tanto Rocío como él ayudaron a Rocíito a independizarse con Antonio David: "Fui hasta Argentona a buscar un piso mejor de donde vivían y hemos hecho muchísimo por ayudarla. La hemos defendido siempre delante de los medios, enfrentándonos a quien hiciera falta porque no íbamos a tolerar que la atacaran. ¿Y ahora qué ha pasado? Es increíble". Rocío Carrasco contó que su madre se llevó un gran disgusto cuando se fue con Antonio David, hasta el punto de que la dejó llorando en el suelo tras su decisión.

Así las cosas, ha desvelado estar preparado para la que se le puede venir encima: "Estoy preparado para defenderme. Nunca he faltado a nadie y vivo rodeado por gente, amigos y familia que me quieren. Mis abogados harán lo que sea debido si es necesario".

Cambiando de tercio, también ha respondido a los rumores que afloraron acerca de que se iba a divorciar de la cantante antes de sus cáncer: "Es una mentira enorme. Menos mal que tengo a mi gente, pero en muchos medios me siento solo. Es falso que hubiera peleas en mi matrimonio. Rocío me amaba y yo a ella, muchísimo. Yo me encargué de buscarle médicos, de acompañarla a Houston donde juntos vivimos momentos especiales antes de que se pusiera tan malita ", ha sentenciado.

En un fragmento de Rocío, contar la verdad para seguir viva la hija de Pedro Carrasco expresó unos titulares controvertidos acerca de la unión entre su progenitora y el diestro: "No sé si... Bueno, sí lo sé: no creo que fuese una decisión acertada [la boda], desgraciadamente para ella. Pero ella lo decidió así, y ella estaba enamorada... Todo lo que fuera para que ella estuviera bien y estuviera contenta". En los próximos episodios también hablará acerca de este capítulo de su vida.

Hay que tener en cuenta que en las próximas entregas, el diestro y su hija serán dos de los invitados de este docudrama por entregas cocinado por Paolo Vasile y sus huestes de La Fábrica de la Tele, y que promete derramar ríos de tinta y encontrados comentarios en los medios de comunicación.