Plácido Domingo 1, Antonio David 0: la distinta suerte de dos presuntos condenados en los medios

Uno es un genio, un artista con un prestigio de tal calibre que en España podemos presumir de contar con el mejor tenor de todos los tiempos. A sus 80 años, tiene todos los premios, ha cantado para reyes y presidentes y sobre todo canta ópera tan bien que puede hacernos llorar de emoción y placer. El otro es un pobre diablo, o puede que algo peor, alma de exclusiva y plató de griterío, guardia civil trincón y presunto maltratador.

Al gran caballero de la ópera y al ex marido de Rociíto les une que ambos han sido acusados pero no condenados. Ambos han sufrido eso sí la condena mediática, con consecuencias en sus bolos, sean las impresionantes actuaciones de Plácido Domingo en los templos de la música por medio Mundo o las cutres tertulias de Antonio David Flores en los templos de la telebasura. Uno ha sido señalado como presunto abusador y otro como maltratador. Antonio David ha sido despedido tras ser señalado por su ex, Rocío Carrasco, por maltrato psicológico continuado.

Hace poco más de un año, Plácido Domingo cancelaba las actuaciones que tenía programadas en primavera, para cantar La Traviata en el Teatro Real de Madrid. Y lo hacía cuando el propio liceo madrileño de la ópera, iba a anunciar horas después que prescindía del mítico tenor de la lírica española.

Al anticiparse, Domingo se libró de la humillación que suponía ese 'despido', pero las anulaciones de su apretado candelario, se sucedieron en cadena, después de las denuncias de algunas mujeres que habían trabajado con él muchos años antes, en algunos teatros de ópera de Estados Unidos. Le acusaban de acoso o insinuaciones sexuales, aprovechando su fama y su posición de estrella.

Domingo negó al principio haberse comportado así, pero ante la repercusión del caso y el auge mundial del movimiento #MeToo, optó por disculparse públicamente por el daño que pudiera haber causado y pidió perdón a quienes se consideraban sus víctimas.

Sin embargo el mal estaba hecho y su espléndida carrera destrozada, cuando a los 80 años merecía un final glorioso.

El Palau de Les Arts, anuló las actuaciones firmadas con el cantante. También la organización del Festival Internacional de Música y Danza "Ciudad de Úbeda". Le siguió el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Otros escenarios de Europa también decidieron prescindir de su extraordinaria voz, mientras algunos de sus compañeros, muy pocos, entre ellos Ainhoa Arteta y Paloma San Basilio, le defendían sin reservas, calificándolo de todo un caballero, incapaz de asediar a una mujer abusando de una posición privilegiada.

Pues bien, un año más tarde, parece que la situación ha dado un vuelco. Ainhoa Arteta asegura que cantará con Plácido Domingo en los próximos meses, en una actuación prácticamente ya cerrada. Y lo que es más positivo para el tenor madrileño, el Teatro Real podría estar negociando una fecha de este 2021, en la que Plácido Domingo interpretará, el 'Nabucco' de Verdi, que tantas noches de gloria le dio en su carrera.

La Ópera de Viena ya 'absolvió' a Domingo este pasado 22 de enero, cuando le ofreció su escenario para que celebrara allí su 80 cumpleaños, cantando precisamente el Nabucco, 54 años después de su debut en esta institución mítica de la ciudad. Fue una actuación sin público, por la pandemia, como ocurrió con el concierto de Año Nuevo, que se retransmitió gratuitamente a todo el mundo en streaming.

En la reputación de Plácido Domingo siempre quedará esa herida causada por un comportamiento supuestamente incorrecto, pero nunca es tarde si le conceden la oportunidad de demostrar su inmensa valía.