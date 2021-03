Paz Padilla desvela que estuvo ingresada por Covid-19 y cuenta su calvario: "Me costaba moverme"

Paz Padilla anunció este miércoles en Instagram que ya ha superado el coronavirus tras comunicar su positivo el pasado 12 de marzo. Al mismo tiempo, desveló que ha estado tres días ingresada.

"Hoy hace 14 días que me infecté del Covid, los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que, a partir del quinto día, empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá", explicó la presentadora de Sálvame en Instagram.

"Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una presión en el pecho, me costaba respirar", relató, al borde de romper a llorar. Durante estos días habló mucho con Jordi Sánchez, que interpreta a Antonio Recio en La que se avecina y ya ha salido de la UCI tras contraer el virus. El actor le dijo que fuera al hospital tras notar el mínimo síntoma y así hizo.

"Le hice caso, me fui al hospital Quirón, me hicieron una placa y vieron que había niveles que tenía muy alterados; la ferrita, algunos problemas de coagulación...", confesó. Entonces, decidieron ingresarla: "Ha sido un poco difícil, porque estás sola, porque no sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar...".

"Nunca se sabe como tu cuerpo va a reaccionar ante la Covid porque yo soy una persona deportista, sin patologías, no tomo medicación, todo lo que como es ecológico, tengo 51 años y la verdad es que nunca pensé que iba a pasar por esto", añadió.

En el hospital, uno de los momentos más emocionantes que vivió fue gracias a una enfermera, que en su traje de protección escribía frases motivadoras como "Fuerza, ánimo, vas a salir de esta".

Durante estos días de cuarentena e ingreso, ha contado con el incondicional apoyo de su hija, Anna Ferrer. Todos los días se han llamado en multitud de ocasiones y se han visto las caras mediante videollamadas, en las que también ha participado Iván, el novio de la joven. Afortunadamente, Paz ya ha superado el Covid-19 y puede abrazar de nuevo a los suyos.