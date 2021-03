Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, cumple 21 años

Siempre la conocimos porque su madre, Terelu Campos, acudía a muchos sitios con ella, de hecho son muchas las imágenes que hay de Alejandra Rubio en los platós de televisión donde su abuela era la 'Reina indiscutible de las mañanas'. Ahora, esa niña pequeña que hemos visto crecer cumple 21 años y lo hace con muchas contradicciones a sus espaldas, fruto de su temprana edad, pero con algo muy claro, defender por encima de todo a lo que ella considera familia.

Primero fue su madre y después ella, ambas aseguraban que no trabaría en televisión ya que no se quería dedicar a esta industria que tantas veces ha hablado del clan Campos, pero desde que le pusieron el caramelo en la boca, no ha podido desprenderse de él. Alejandra ha crecido como persona, pero también como profesional. Nada queda de la inocencia que demostraba en sus primeras apariciones en los medios, pero todavía le queda una gran camino que andar para coger experiencia y sobre todo autocrítica.

Hoy, Alejandra Rubio cumple 21 años y lo hace viviendo en una polémica continua con su tía, Carmen Borrego, con la que dicen que no tiene una buena relación y con la que hemos visto que se ha enfrentado públicamente sin importarle las cámaras de los platós de televisión.

La joven es el ojito derecho de la matriarca del clan Campos, todo un honor para ella y una envidia para muchos. Digan lo que diga y por mucho que esté en televisión por ser nieta de, hija de y sobrina de, Alejandra ha demostrado con creces ser carne de esto a lo que llamamos prensa del corazón y su testimonio ahora es igual o más válido que el de su madre o su tía, por lo que es necesaria en esas butacas donde se deja ver cada fin de semana.

Nos gusta porque es natural, inocente y todavía no conoce la maldad que puede llegar a haber en ciertos momentos y esa frescura se premia en televisión con el apoyo de un público que la sigue no solo por ser 'familia de', si no porque con sus gestos y sus discursos incontrolados vemos verdad y eso es lo más difícil de vender en la televisión de ahora.