¿Por qué las infantas Elena y Cristina pueden viajar cuando les da la gana a Abu Dabi con un escolta pagado cada una?

La vacunación de las infantas Elena y Cristina en el extranjero, aprovechando una de las visitas a su padre el rey Juan Carlos I en Abu Dabi, dividió a las dos Españas: cuando se conoció que habían recibido las inyecciones al margen del sistema de salud español, donde aún no les habría correspondido el turno, unos pensaron que era una vergüenza, muestra de que los Borbones mantienen privilegios y han renunciado a la ejemplaridad; mientras que para otros como por ejemplo Albert Rivera, no era motivo de indignación, y que incluso vacunándose por sus propios medios dejaban dos huecos para dos españoles de a pie que disfrutarían de sus dosis.

Lea también: Las infantas Elena y Cristina son el correo del Zar Juan Carlos I con Zarzuela

El revuelo fue tal que Elena filtró algo parecido a un comunicado que suscribió su hermana. "Ante las informaciones publicadas en la prensa sobre la vacunación de que he sido objeto, quiero efectuar la siguiente aclaración. Tanto mi hermana como yo hemos acudido a visitar a nuestro padre y, con el objeto de tener un pasaporte sanitario que nos permitiera hacerlo regularmente, se nos ofreció la posibilidad de vacunarnos, a lo que accedimos. De no ser por esta circunstancia habríamos accedido al turno de vacunación en España, cuando nos hubiera correspondido", rezaba la nota difundida.

Lea también: Zarzuela dice que Felipe VI y Letizia se vacunarán cuando corresponda y que no es responsable de lo que hagan las infantas Elena y Cristina

Con esta declaración, las hermanas de Felipe VI esperaban zanjar la polémica pero no fue así. Desde Zarzuela explicaron que el Monarca no es responsable de los actos de sus hermanas, y tampoco de su vacunación en Emiratos Árabes. La Casa del Rey recordó que ambas dejaron de ser miembros de la Familia Real en junio de 2014, cuando se produjo el relevo en la Corona, y pasaron de ser hijas a hermanas de Rey.

Lea también: La infanta Elena podría volver a Abu Dabi saltándose la cuarentena obligatoria: sus posibles planes para visitar a Juan Carlos I

Sin embargo, algo indica que las hijas mayores de don Juan Carlos y doña Sofía quieren lo mejor de ambos mundos: no están atadas a la ejemplaridad y demás obligaciones que implica pertenecer a la Familia Real, lo cual no deja de ser una cuestión formal. Pero cuentan de hecho con privilegios como viajar tanto la ex de Marichalar como la señora de Urdangarín con un escolta pagado con dinero público cada una, con las ventajas de ser royals, con lo que eso significa en monarquías teocráticas como las de la península arábiga, y con trabajos muy bien pagados que no podrían ni soñar si no se apellidaran Borbón.

Elena de Borbón trabaja en la Fundación Mapfre y su hermana Cristina en la Fundación La Caixa, ambas con sueldos que soñarían el 95 por ciento de los súbditos de su hermano Felipe VI. Pero es que además de estar enchufadas en esos privilegiados destinos laborales, está claro que su labor profesional les permite moverse por el mundo a su antojo.

Lea también: Las infantas Elena y Cristina "serán las más ricas de España": la desorbitada fortuna que heredarán de Juan Carlos I

Elena y Cristina van a ver a su padre una vez al mes aproximadamente. Su primer viaje fue a finales de noviembre de 2020. Entonces, un viajero vio a la primogénita de los Eméritos en el aeropuerto de Dubái, la fotografió y la mandó a La Vanguardia. La segunda visita de la madre de Froilán y Victoria Federica tuvo lugar en en enero, y viajó acompañada por su hermana a Emiratos para celebrar junto a su padre su 83 cumpleaños. El pasado 20 de marzo doña Elena y posiblemente doña Crsitina tras ella fueron a celebrar el día del padre con don Juan Carlos, según informa Silvia Taulés en Vanitatis. La pregunta es, si no son de la Familia Real para lo que no les interesa... ¿Cuántos viajes de sus escoltas (al menos uno cada una) tenemos que pagar todos los españoles?