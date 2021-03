El actor Víctor Elías, de Los Serrano, habla de su relación con su prima, la reina Letizia: "Fardaba de ella"

Víctor Elías, conocido por su papel como Guille en la serie Los Serrano, protagonizada por Belén Rueda y Antonio Resines, ha tomado la palabra para contar cómo es su relación con su prima, la reina Letizia. La madre del actor, Amelia Álvarez del Valle, es prima hermana del padre de la consorte asturiana, Jesús Ortiz.

El también músico, que saldrá de gira próximamente con Pablo López, ha reconocido que no tiene apenas relación con ella: "Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes, teníamos un poco más de contacto y hace tiempo ya que no", ha confesado a Hola.

Eso sí, el joven ha desvelado que siempre ha "fardado" mucho de prima, sobre todo cuando no era Reina: "Fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se ha olvidado, que es la gran periodista que era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga", ha alegado.

"Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva", ha explicado Elías, que sigue teniendo el mismo cariño hacia ella que el que transmitió en 2005 durante una entrevista en El Mundo. En aquellos momentos, eso sí, mantenía una relación más cercana con ella.

"Somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos. La he visto un par de veces después de ser Reina. Sigue siendo la misma mujer, igual de maravillosa y luchadora", declaraba.