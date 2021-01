Paula Badosa, exnovia de David Broncano, positivo en coronavirus

La tenista Paula Badosa ha dado positivo en coronavirus durante el séptimo día de cuarentena obligatoria que está viviendo en un hotel de Melbourne antes del Open de Australia, que arranca el día 8 de febrero y que ahora queda en el aire para la catalana.

Ella misma ha anunciado a sus seguidores la mala noticia: "Como sabéis, desde que llegué a Melbourne he estado confinada en la habitación. Hoy, en el día 7 de cuarentena, he dado positivo por Covid. Estoy con síntomas y espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro hotel donde permaneceré aislada y bajo seguimiento. Son momentos duros. Muchas gracias por el apoyo. Volveré más fuerte", ha escrito Badosa en un comunicado difundido a través de las redes sociales.

La exnovia de David Broncano estaba en cuarentena desde que aterrizara en la ciudad australiana por el positivo de un pasajero que viajaba en el vuelo chárter que les llevó desde Abu Dabi a Melbourne. Badosa confesó hace unos días el calvario que estaba viviendo al tener que estar encerrada en su hotel. "Tengo muchas horas durante el día. Estoy un poco mejor. La mente se ha hecho a la idea. Me estaba agobiando muchísimo y era una habitación muy pequeña, sin ventanas. Pensar que me quedaban 14 días en esa habitación... Me entró ansiedad y claustrofobia. Me quejé y pedí ver a Javi, a mi entrenador, y así ahora estoy mejor", dijo en El partidazo de Cope.

El positivo de Paula se ha producido unos días después de que la joven hablara por primera vez de su romance con Broncano, con quien rompió en octubre de 2020, tal y como el propio cómico reconoció en su programa. La relación entre ambos fue destapada el pasado mes de septiembre, cuando salieron a la luz unas imágenes en las que aparecían muy acaramelados por Madrid. La tenista se refirió a esa pillada la pasada semana durante una entrevista a Mundo Deportivo: "No lo esperaba, en esto hay una diferencia radical entre Barcelona y Madrid. No fue fácil, ya que pasó dos días antes de Roland Garros. Te sorprende. Mentalmente te desestabiliza un poco, pero Madrid es la capital y es donde se centra todo", declaró.