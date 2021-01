Isabel Torres (Veneno) sufre una recaída en su cáncer: "Me ha salido un nuevo tumor"

Isabel Torres, una de las actrices que da vida a Cristina 'La Veneno' en la exitosa serie de Los Javis, ha dado un triste mensaje a través de sus redes sociales. La actriz ha contado que ha sufrido una recaída en el cáncer que padece y ha lanzado un mensaje cargado de fuerza para superar la enfermedad.

La canaria compartió este miércoles un vídeo de 10 minutos en el que explica su situación: "Hoy fui al médico. Ustedes saben que he estado dos meses medio malita por el hígado, muy cansada y tuvimos que parar el tratamiento (...) Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande", confesó.

La actriz, que recibió el Ondas junto al resto de sus compañeras por su brillante interpretación, dio más detalles acerca del tumor que le han diagnosticado: "Ha aparecido una lesión nueva en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo".

Además, recordó que desde hace un par de años lucha contra la enfermedad, periodo en el que además sacó fuerzas para rodar Veneno: "Llevo dos años luchando con la enfermedad. Primero me dio el pénfigo, que era una enfermedad autoinmune, por eso me hinché, por culpa de los corticoides e hice el casting de Veneno y gracias a estar gordita me cogieron".

A pesar de las dificultades, Isabel se carga de valentía y optimismo para luchar contra la enfermedad: "Antes me vine abajo y lloré y la verdad es que me da muchísima pena porque llevo un año muy difícil". Sentenció su mensaje con unas motivadoras palabras: "La vida es superbonita. Luchar, seguir luchando, esto es una carrera de larga distancia".

En el muro de los comentarios no solo ha recibido el apoyo de muchos de sus 62.000 seguidores. También el de amigas y amigos famosos. Su compañera Daniela Santiago, Beatriz Luengo, Miren Ibarguren, Laura Fa o el actor Alberto Velasco fueron algunos de los que le escribieron algunas palabras de ánimo.