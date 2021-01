Isabel Díaz Ayuso salta a la portada de Vanity Fair: "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido"

Al igual que hizo Irene Montero hace unos meses posando para una revista del corazón, Isabel Díaz Ayuso ha hecho lo propio en otra cabecera de índole social. Entre otras cosas, ha hablado sobre sus planes de tener hijos y ha confesado el motivo por el que todavía no lo ha hecho.

La presidenta de la Comunidad de Madrid posa para la portada del próximo número de Vanity Fair. Luce un vestido rojo con apertura en la pierna derecha, sentada en una silla y mirando fijamente a la cámara.

La del Partido Popular fue preguntada por su relación con el peluquero Jairo Alonso, con el que ha roto tal y como trascendió el pasado 15 de enero: "No voy hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho. Me he definido siempre como una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma. No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido", expresa en dicha publicación. Sobre su ex: "Nos conocíamos de adolescentes, de salir y verlo por ahí".

Su relación con Pablo Casado

Por otro lado, destaca que dentro de la política hace muy buenas migas con Pablo Casado, al que considera como un "hermano": "Fue una de las primeras personas que conocí y desde entonces ha sido como un hermano, uno de mis mejores amigos y alguien a quien quiero muchísimo. Vivíamos la política con la misma intensidad. Éramos capaces de no dormir una noche con tal de presentar una campaña, de viajar por todas partes, involucrarnos en todas las peleas".

Asimismo, considera que dentro del mundo político no está lo suficientemente valorada: "Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum. Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez. En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre", sostiene.

La polémica del Hospital Isabel Zendal

Así las cosas, defiende su actuación como presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia y dice que el Hospital Isabel Zendal, construido por el azote de la pandemia y muy criticado por su gestión, es todo un acierto.

"Creo que hemos vivido el momento más duro de la democracia y que hemos hecho lo que hemos podido. Siempre piensas que se podría haber hecho más... pero cuando repaso la lista de cosas, creo que se ha realizado una gestión mucho mejor de lo que los ciudadanos pueden ver porque las campañas en contra han sido insólitas. Insisto: abrir un hospital público nunca puede ser una mala noticia y sin embargo llevamos dos meses defendiéndolo", defiende a pesar de las críticas.

Su cuarentena en el hotel de lujo de Sarasola

Díaz Ayuso también ha hablado sobre una de sus grandes polémicas, su estancia en el hotel de lujo de Kike Sarasola durante el tiempo que estuvo contagiada de Covid-19. Tras ser preguntada sobre si podía haber mejorada la comunicación, responde: "¿Con todo en contra? Imposible. ¿Con esa campaña de descrédito? ¿Alguien me pidió la factura? ¿Alguien...?", asegura al respecto.

La presidenta se justifica y alega que pagó su estancia con el dinero de su propio bolsillo: "¿Alguien se molestó en ver que lo que yo estaba pagando era lo mismo que estaban pagando los demás? Un hotel que estaba cerrado, que no tenía servicios en un momento en el que no había actividades en Madrid. No entiendo cuál es el escándalo. Estar en un hotel para no contagiar a mi familia, no molestar a mis vecinos, no molestar en mi equipo y poder trabajar en libertad sin tener que poner peligro a otros. ¿Cuál es el pecado?".

Ataque a Sánchez, Iglesias y Montero

Por otro lado, Isabel ataca a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias e Irene Montero, considerando que su ascenso político no es tan válido como el suyo propio: "Llevo 16 años en política. Existe una nueva hornada de políticos. Pero creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad", sentencia.