Toñi Moreno celebra el primer cumpleaños de su hija: "Levantaría un camión con los dientes si tú estás debajo"

Toñi Moreno vive unos días de lo más especiales pues hace un año dio a luz a su pequeña Lola. La presentadora ha recordado el nacimiento de la niña con una tierna carta a través de sus redes sociales y un vídeo cargado de emoción.

Lea también - La sorprendente confesión de Toñi Moreno: dice que su hija se parece a Bertín Osborne

"Hace un año que llegaste a mi vida para cambiarla desde las entrañas. Me colocaste en mi sitio y empecé a darle valor a lo que realmente importaba. Vivir para mí es el tiempo contigo", escribió la comunicadora en Instagram este miércoles.

La vida de la presentadora de Un año de tu vida ha dado un cambio radical en estos doce meses: "Me has mostrado la mejor versión de mi misma y se que sería capaz de levantar un camión con los dientes si tú estás debajo. Has llenado mis sueños de sentido".

En este sentido, señaló que el amor que siente por su hija es inigualable: "Nunca pensé que se podía amar de esta manera, y no sabes como te agradezco que hayas venido a este mundo... aunque lo hayas hecho en su peor momento", expresó, haciendo referencia a la pandemia del Covid-19, que ha cambiado la vida de cada uno de nosotros.

Así las cosas, la presentadora está dispuesta a todo por hacer feliz a Lola: "Cumples un año en un mundo que no tenía previsto para ti, pero se que las dos juntas lo haremos habitable. Hija mía, te amo con toda mi alma y prometo cuidarte siempre. Feliz cumpleaños y gracias, gracias", sentenció en su bonita carta.

Lea también - Toñi Moreno sufrió dos abortos antes de convertirse en madre: el testimonio más duro de la presentadora

Moreno ha escrito estas palabras junto a un vídeo del día del nacimiento. A lo largo de este año, Toñi no solo ha explicado en repetidas ocasiones lo que Lola significa para ella. También se ha sincerado sobre los problemas que experimentó en el post parto y lo difícil que es ser madre soltera. Recientemente publicó el libro Madre después de los 40. La verdad del cuento, en el que da más detalles acerca de su maternidad y desvela, entre otras cosas, que sufrió dos abortos antes de convertirse en madre.