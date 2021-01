Tamara Falcó desvela su táctica para colarse en Pachá: "Mi hermano Julio me hizo un carnet falso"

Tamara Falcó ha sorprendido a los espectadores de El Hormiguero al desvelar su táctica para colarse en la discoteca Pachá cuando era menor de edad. La hija de Isabel Preysler ha confesado que utilizó un "carnet falso de conducir en EEUU" que le proporcionó su hermano, Julio Iglesias.

Todo comenzó cuando en la mesa de debate del programa de Antena 3 hablaban sobre el escándalo del consejero de Salud de Murcia y otros altos cargos, quienes se han vacunado contra el Covid-19 sin respetar el protocolo sanitario.

Aprovechando esta cuestión, Pablo Motos preguntaba a sus tertulianos si alguno "se ha colado alguna vez en cosas menos graves", a lo que Tamara respondía afirmativamente: "Sí, sí es que tenía catorce, era Pachá tarde. No tenía que tener 16, me hicieron un carnet, mi hermano Julio, de conducir de EEUU. Sí hombre sí, falso", comenzaba diciendo la ganadora de Masterchef.

"Y entonces me lo mandó y me dijo lo tienes que plastificar. Cuando lo plastifiqué se me coló un pelo Era la única forma de ir, había dicho que me iba al campo, mi madre no se lo sabía. Dije atrévete y se lo di al puerta, que cuando lo miró dijo: 'Pasa'. Lo vio todo tan patético que dijo mira pasa ", alegaba Tamara.

Habla de su curso de cocina

En la tertulia, la marquesa de Griñón también habló sobre su curso de cocina en la escuela Le Cordon Bleu de Madrid: "Vengo del curso de cocina, estudiando, hoy hemos empezado con los cortes de verdura, parece sencillo, pero cada una tiene un corte, con nombre complicadísimos en francés, cubitos de un milímetro. Me he cortado dos veces hoy. según ellos es un dos por uno, aprendes francés y cocina", explicaba.

Además, Tamara vivió una clase muy especial sobre vino, una de las grandes pasiones de su padre, Carlos Falcó, fallecido hace unos meses por Covid-19. "Hoy hemos dado etnología de vino. El profesor conocía mucho a mi padre, hemos estado hablando, súper bonito. He hecho catas. Sé el vino que me gusta y el que no... no mucho más. Vale, me sé todos los trucos para parecer que sé Por ejemplo, cuando te traen el vino miras el color, lo olfateas, está correcto, lo pruebas, a no ser que sepa fatal Hay que mover la copa, el olfato Hoy he aprendido un montón de cosas de lo del color ", contaba.