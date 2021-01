Jorge Cadaval revoluciona las redes por su asombroso parecido con la nueva subsecretaria de Salud de Joe Biden

En unas horas tendrá lugar la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El nuevo mandatario promete muchos cambios. Entre ellos, el reorganizamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos, más importante que nunca debido al azote de la pandemia. Una de sus decisiones ha 'salpicado' sorprendentemente a Jorge Cadaval, de Los Morancos.

Lea también - La investidura de Joe Biden: Lady Gaga cantará el himno y JLo la revolucionará con su espectáculo

El presidente ha propuesto a la doctora Rachel Levine, que se convertirá en la primera persona transgénero en ocupar un cargo de este nivel federal si finalmente recibe el apoyo del Senado.

En las redes sociales rápidamente voló la noticia y muchos usuarios españoles se quedaron asombrados por el gran parecido que guarda la doctora con el de Los Morancos. Durante horas, Twitter se ha llenado de comentarios al respecto. Algunos usuarios también le han encontrado similitudes físicas con el humorista Joaquín Reyes.

Y la nueva subsecretaria de Salud de Joe Biden es... ¿Jorge Cadaval, de Los Morancos? https://t.co/kIzJ3kbkq0 — marisol (@Solperezmadrid) January 20, 2021

El asombroso parecido de la nueva subsecretaria de Salud de EEUU con nuestro Jorge Cadaval ????https://t.co/oMQf5F8iwc — MILA SERRANO (@MILAPOPPINS) January 20, 2021

Joaquín Reyes imitando a Jorge Cadaval imitando a Rachel Levine. pic.twitter.com/avfVj4sCRM — Slevin Kalevra (@rrm93) January 20, 2021

Me encanta pero he de decir que



ES IGUAL QUE JORGE CADAVAL DE LOS MORANCOS https://t.co/aXTUQI2hRe — tonioioi (@tonioioi) January 20, 2021

Lea también: Joe Biden levanta las alfombras de la Casa Blanca por 44.000 dólares

Tal es el revuelo que se ha formado, que el propio Cadaval ha lanzado un mensaje para bromear sobre el asunto y aclarar que él no ostentará este importante cargo. "Desde aquí quiero decir que no soy yo, que yo soy Jorge y ella es Rachel y punto. No confundirme más", soltó haciendo gala del humor que le caracteriza.