El impactante mensaje de audio de Isabel Pantoja a su nieta por su cumpleaños: "Soy tu abuela ¡He resucitado!"

La relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está rota y no parece haber solución posible para reconducirla. Pese a su gran enfrentamiento, la tonadillera sí se ha puesto en contacto con sus nietas, las hijas del DJ. Eso sí, lo ha hecho a través de un impactante mensaje de audio que no le ha sentado nada bien al marido de Irene Rosales.

El DJ ha desvelado el contenido del mensaje que le envió su madre a su hija Ana por su quinto cumpleaños durante una entrevista con Mila Ximénez en Lecturas. Preguntado sobre este audio, Kiko explica: "No lo he querido escuchar, no estoy capacitado. Me voy a enfadar más, me lo ha contado mi mujer. Mi madre dice a mi hija: '¡Si tu madre tiene tiempo entre tele y tele, que te ponga este audio!'. ¡A una niña de cinco años no le puedes hablar así! También dice: 'Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡He resucitado!'", cuenta.

Lea también - El "huérfano" Kiko Rivera destroza a Isabel Pantoja: "Me debe tres millones de euros ¡No quiero su apellido!"

Este mensaje provocó un gran cabreo en Kiko, según él mismo reconoce: "¡Me parece fuera de lugar! Me enfadé. ¡Me cago en tu puta madre!", exclama el DJ, que recuerda que cuando ese audio fue enviado acababa de fallecer el abuelo de las niñas, el padre de su mujer.

Lea también - El frente oculto de Isabel Pantoja: al descubierto su imputación penal por presunta estafa

Pese a todo, la cantante obtuvo respuesta: "¡Sí! ¡Mi mujer es tan maravillosa!", lo que descolocó a Isabel: "El siguiente audio de mi madre ya era llorando. ¡No se esperaba que su nieta le fuese a contestar después de ese mensaje tan horrendo que mandó! ¡Mi hija no se lo merecía! Esa es una lección que mi mujer le ha dado a mi madre", sentencia Kiko.