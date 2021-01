Fabiola prefiere pensar que Bertín no le fue infiel: "Estoy segura de que eso no es verdad"

Bertín Osborne jura que su ruptura con Fabiola Martínez no se debe a la aparición de una tercera persona, pero las malas lenguas se empeñan en que existe una chica mucho más joven que el cantante, que podría haber sido el detonante de la separación.

No hay ni una sola prueba que demuestre infidelidad y nada da consistencia al rumor, incluso Fabiola prefiere pensar que esa chica no existe: "Si hay algo de cierto y no he sido consciente de ello, claro que me dolería. Pero estoy segura de que eso no es verdad".

El anuncio de la ruptura pilló al artista en su finca de Sevilla y a su mujer y los niños estaban en su casa de Madrid. Este martes, Osborne aparecía en la capital de España para visitarles. Es un adiós de mutuo acuerdo, y las hijas de Bertín ya han dicho que no quieren que la venezolana desaparezca de sus vidas, que sienten un inmenso cariño hacia ella y que les ha dado muchísima pena la separación.

Nos cuenta una fuente cercana al matrimonio que la crisis que ha llevado a este triste final viene de lejos. Que las discusiones eran continuas y que las víctimas colaterales de los desafueros eran sus dos hijos. Dicen que el mayor se esperaba este desenlace, que las peleas verbales de sus progenitores le hacían sospechar que podrían tomar caminos separados. Como así ha sido.