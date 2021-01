La intensa declaración de amor del arquitecto Joaquín Torres a Raúl Prieto, exdirector de Sálvame

Raúl Prieto, exdirector de Sálvame, ha cumplido 45 años, una especial fecha que su novio, el arquitecto Joaquín Torres, ha aprovechado para lanzarle una bonita declaración de amor. Ambos llevan juntos más de cuatro años y su romance parece gozar de una excelente salud.

Torres ha recuperado una imagen con Raúl para ponerse romántico con su chico. "Felicidades mi amor. Solo deseo poder compartir los siguientes 45 años junto a ti", le decía junto a un posado muy elegante en el que aparecen luciendo un llamativo esmoquin.

Raúl y Joaquín se conocieron en Sálvame, cuando el arquitecto colaboraba de forma semanal. Hace poco más de un mes, Torres habló de su relación con Toñi Moreno en Lecturas. "Es alguien a quien quiero mucho y que me ha dado la posibilidad de comportarme como soy yo. Por primera vez siento que estamos en una relación equilibrada (...) Es encantador con mis hijos y me acepta con mis obsesiones. Raúl me ha ofrecido una vida maravillosa de equilibrio. Lo miro y pienso: 'Valió la pena'. Espero que esté en mi vida siempre de la manera que él quiera", declaró.

Antes de iniciar su relación con Prieto, el arquitecto estuvo casado con la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas, madre de sus dos hijos, Manuel y Álvaro. "Hay mucha gente que piensa que dejé a Mercedes por Raúl, y él solo fue el motor que necesitaba para vivir de manera coherente", desveló Torres, que confesó que la primera vez que se acostó con un chico fue "porque pagó a un gigoló".

Belén Esteban felicita a "uno de sus verdaderos amores"

Belén tampoco ha dejado pasar el cumpleaños de Raúl, uno de sus mejores amigos. Tan buena es su relación que Prieto fue el padrino de su boda con Miguel Marcos. La tertuliana de Mediaset le ha mandado todo su cariño a través de las redes: "Hoy es el cumpleaños de uno de mis amores más verdaderos que tengo en mi vida. Siempre juntos. Te quiero", escribía junto a una imagen con él.